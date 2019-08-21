Honduras'ta eski Devlet Başkanı'nın eşi "yolsuzluktan" mahkum oldu

21.08.2019 09:54

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta mahkeme, eski Devlet Başkanı Porfirio Lobo'nun eşi Rosa Elena Bonilla'yı yolsuzluktan mahkum etti.

Mahkeme, Bonilla'yı eşinin görev yaptığı 2010-2014 yılları arasında devlet hazinesinden toplam 600 bin dolar parayı zimmetine geçirmekten suçlu buldu.

Aynı davada yargılanan Bonilla'nın erkek kardeşi Mauricio Mora ise hakkındaki suçlamalardan beraat etti.

Cezası, 28 Ağustos'ta yapılacak duruşmada açıklanacak Bonilla'nın 58 ila 87 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

Bonilla hakkındaki suçlamalar, ülkede yolsuzluk karşıtı büyük kitle gösterilerinin ardından 2016'da göreve başlayan, Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) kurduğu Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunca gündeme getirilmişti.

Kaynak: AA