Honduras'ta devlet başkanlığı seçiminde solcu Castro yarışı önde götürüyor

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta düzenlenen devlet başkanlığı ve genel seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre sol parti adayı Xiomara Castro önde gidiyor.

Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) yüzde 48,9'u açılan sandık sonuçlarına göre, eski Devlet Başkanı Manuel Zelaya'nın eşi Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisinin adayı Xiomara Castro yüzde 53,56, Honduras Ulusal Partisinin adayı Nasry Asfura yüzde 33,86 ve Honduras Liberal Parti adayı Yani Rosenthal ise yüzde 9,25 oy aldı.

Honduras seçim yasasına göre, oylama süreci tamamlandıktan sonra en çok oyu alan aday devlet başkanlığına hak kazanıyor.

Ülkede seçimi kazanacak aday 4 yıllık dönem için 27 Ocak 2022'de göreve başlayacak.

Öte yandan, seçime katılım oranının yüzde 68,09 olduğu bilgisi paylaşıldı.

12 aday yarışıyor

Honduras'ta 12 adayın yarıştığı seçimde, 5 milyondan fazla kişi devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcılığına 3, Ulusal Kongreye 128, Orta Amerika Parlamentosuna 20 milletvekili ve 298 belediye başkanını seçecek.

Avrupa Birliği Seçim Gözlem Misyonu, ülkenin çeşitli bölgelerinde seçim sürecini takip edeceği bilgisini paylaştı.

Honduras'ta 26 Kasım 2017'deki büyük tartışmalara neden olan son seçimlerde mevcut Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez oyların yüzde 42,95'ini alarak, yüzde 41,42 oy alan muhalefetin adayı Salvador Nasralla'yı az farkla geride bırakmıştı.

Koltuğunda ikinci dönemindeki Hernandez'in görev süresi 27 Ocak 2022'de tamamlanacak.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet