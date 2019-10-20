Honduras'ta devlet başkanına istifa çağrısı

20.10.2019 00:06

Honduras'ta ülke genelinde binlerce gösterici, Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in görevi bırakması talebiyle sokaklara döküldü.

Juan Orlando Hernandez'in kardeşi Juan Antonio'nun ABD'de uyuşturucu kaçakçılığından mahkum olmasının ardından devlet başkanına istifa çağrısı yapan binlerce kişi sokağa çıktı. Göstericiler ülke genelinde düzenledikleri protestolarda, yanan barikatlar kurup ana yolları kapattı. Kargaşa sırasında yağma olayları yaşandı ve bazı göstericiler de tepkilerini göstermek için tencerelere vurarak ses çıkardı.

Polisin göstericileri barışçıl olmaya çağırdığı protestolarda, şu ana kadar tutuklama yapılmadığı kaydedildi.

Öte yandan, Devlet Başkanı Hernandez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kardeşi hakkında verilen hükmün Honduras devletine verilmediğini ve hükümetinin uyuşturucu ticaretiyle mücadele ettiğini ifade etti.

Twitter hesabından ABD'nin Honduras Maslahatgüzarı Colleen Hoey ile Honduras ordusu adına yapılan yürüyüşte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Hernandez, Maslahatgüzarla uyuşturucuyla mücadele konusunda iki ülke arasında daha yoğun iş birliğine gidilmesi için konuştuklarını belirtti.

Hernandez, kardeşine isnat edilen suçlamaların daha önce kendisinin ülkeden yolladığı uyuşturucu tacirleri tarafından yapıldığını ileri sürdü.

Hernandez'in kardeşi Juan Antonio, cuma günü ABD'de uyuşturucu kaçakçılığından mahkum olmuştu.

New York Federal Bölge Mahkemesi, Hernandez'in kardeşi, eski Honduras Kongresi üyesi Juan Antonio Hernandez'i uyuşturucu kaçakçılığı için teşekkül kurmak suçundan mahkum etmişti.

Juan Antonio'nun yargılanmasında ABD'de hapiste bulunan, "El Chapo" (Cüce) lakaplı Meksikalı uyuşturucu kaçakçısı Joaquin Guzman'ın ifadelerinin etkili olduğu belirtilmişti.

Mahkeme kararında, Juan Antonio'nun faaliyetlerinin Honduras hükümeti tarafından korunduğu ifade edilmiş, Devlet Başkanı Hernandez de "iş birlikçi" olarak nitelenmişti. Kararda Hernandez hakkında herhangi bir suçlamaya yer verilmemişti.

Kaynak: AA