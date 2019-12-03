Honduras'ta aktivist cinayeti hükümlülerine 50 yıla kadar hapis cezaları verildi
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Honduras'ta aktivist cinayeti hükümlülerine 50 yıla kadar hapis cezaları verildi

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, yerli ve çevre hakları aktivisti Berta Caceres cinayetinden hüküm giymiş 7 kişi, 50 yıla kadar hapisle cezalandırıldı.

03.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:34
Honduras'ta aktivist cinayeti hükümlülerine 50 yıla kadar hapis cezaları verildi

ülkesi 'ta, yerli ve çevre hakları aktivisti Berta Caceres cinayetinden hüküm giymiş 7 kişi, 50 yıla kadar hapisle cezalandırıldı.

Ceza Mahkemesi, Kasım 2018'de görülen duruşmada Caceres'in ölümüne neden olan saldırıdan suçlu bulunan 4 kişiyi cinayetten 34'er, cinayete teşebbüsten de 16'şar yıl hapse mahkum etti.

Eski bir subay, eski asker ve Caceres'in karşı çıktığı baraj projesinin yöneticisi de 30'ar yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

Berta Caceres, Agua Zarca hidroelektrik baraj projesine karşı mücadeledeki liderliğinden ötürü Goldman Çevre Ödülü'nü kazandıktan bir yıl sonra 2016'da La Esperanza'daki evinde vurularak öldürülmüştü.

Proje, Caceres'in ölümünden sonra askıya alınmıştı.

Saldırı sırasında Caceres'in evinde bulunan Meksikalı aktivist Gustavo Castro Soto da yaralanmıştı.

Honduras'ta mahkeme 30 Kasım 2018'de yapılan duruşmada, zanlılar Elvin Rapalo, Henry Hernandez, Edilson Duarte ve Oscar Galeas'ı kasıtlı ve planlayarak adam öldürme suçundan, ordu mensubu Mariano Diaz ile eski ordu mensupları Douglas Bustillo ve Sergio Rodriguez'i suç ortaklığından, Caceres'in yapımına karşı çıktığı hidroelektrik santralini yapan inşaat şirketinin Genel Müdürü Roberto David Castillo Mejia'yı da cinayete azmettirme ve yardım yataklık suçundan mahkum etmişti.

Kaynak: AA
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