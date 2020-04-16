Honduras'ta 6,3 büyüklüğünde deprem Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Karayip Denizi'nde Honduras'ın kuzeydoğusundaki Guanaja Adası'nın 62 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, Orta Amerika ülkelerinin yanı sıra Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda hissedilen depremin can veya mal kaybına neden olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA