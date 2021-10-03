Orta Amerika'da yer alan Honduras'ın Guanaja Adası'nda çıkan yangında 4 kişi yaralandı, en az 200 ev ve iş yeri hasar gördü.

BBC'deki habere göre, Honduras'ın kuzey kıyılarının yaklaşık 70 kilometre açığındaki Karayip adası Guanaja'da dün çıkan yangında yüzlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yetkililer, yangında 4 kişinin yaralandığını, en az 200 ev ve iş yerinin hasar gördüğünü belirtti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Guanaja'da çok sayıda evin alevler içinde kaldığı görülüyor.

Yangının nasıl başladığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.