Honduras Devlet Başkanı'ndan Kovid-19 ilaç ve tedavilere eşit erişim çağrısı

BİRLEŞMİŞ Orta Amerika ülkesi Honduras'ın Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tüm ülkelerin ilaçlara ve tedavi gerekçelerine eşit şekilde erişebilmesi için çağrı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Orta Amerika ülkesi Honduras'ın Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tüm ülkelerin ilaçlara ve tedavi gerekçelerine eşit şekilde erişebilmesi için çağrı yaptı.

Devlet Başkanı Hernandez, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Görüşmeleri'nin ikinci gününde video mesaj ile yaptığı konuşmada, pandeminin sağlık alanında ülkeler arasında yarattığı eşitsizliğe dair kaygılarını dile getirdi.

Kendisi de 17 Haziran'da eşiyle birlikte Kovid-19'a yakalanan ve hastanede tedavi altına alındıktan sonra iyileşen Hernandez, ülkelerin salgının ilk günlerinden itibaren ilaç ve ekipman stoğu yapması nedeniyle, en çok ihtiyaç duyan ülkelerin bunlardan yoksun kaldığını vurguladı.

Solunum cihazı gibi hastaların tedavisi için kritik ekipmanları üreten ülkelerin bunların kendi vatandaşları için kullanmak üzere muhafaza ettiğine dikkati çeken Hernandez, "Peki diğer ülkeler ne olacak, ölen insanlar?" ifadesini kullandı.

Aşıya erişim konusunda da benzer sorunların yaşanabileceğine dikkati çeken Hernandez, "Virüs, en zorlu şekilde hepimizin nihayetinde insan olduğumuzu, aynı türün kırılgan mensupları olduğumuzu hatırlattı." diye konuştu.

9,9 milyon nüfuslu Honduras'ta bugüne dek 73 bin 306 Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 2 bin 206 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin