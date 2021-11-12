Honduras Devlet Başkanı Hernandez'den Tayvan'a sürpriz ziyaret

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, Çin ile ihtilaflı Tayvan adasına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Hernandez ve eşi, 3 günlük resmi ziyaret için bugün akşam saatlerinde Taipei'ye ulaştı.

Honduras ile Tayvan'daki hükümetin devamı olduğu iddiasında bulunduğu Çin Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 80. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen ziyarette Hernandez, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşecek.

Hernandez'in ziyaretinin, Honduras'ta 28 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin öncesine gelmesi dikkati çekti.

Başkanlıkta ikinci döneminin sonuna geldiği için Herhandez'in aday olmadığı seçimde muhalefetin adayı Xiomara Castro, seçilmesi halinde diplomatik olarak Tayvan'ı tanımayı bırakacağını ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni (ÇHC) tanıyacağını açıklamıştı.

Orta Amerika ülkesi Honduras, halen Tayvan'ı Çin'in meşru temsilcisi kabul eden 15 ülkeden biri konumunda bulunuyor.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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