Honduras Devlet Başkanı Castro Covid-19'a yakalandı

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Honduras'ta geçtiğimiz sene 28 Kasım'da yapılan seçimlerden zaferle çıkan ve ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı olan Xiomara Castro, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Castro, hafif semptomları olduğunu belirterek, karantinaya girdiğini ve uzaktan çalışmaya devam edeceğini aktardı. Castro, ayrıca bir önceki testinin ise negatif çıktığını ifade etti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel