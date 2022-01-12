Honda yılın ilk kredi kampanyasını başlattı

Honda, yenilenen tasarımı ve güçlenen sürüş dinamiklerine sahip ikonik modeli Civic'e sahip olmak isteyenler için yılın ilk kredi kampanyasını başlattı.

Honda açıklamasına göre, kampanya kapsamında, Civic Sedan Premium ECO versiyonuna sahip olmak isteyenlere 100 bin TL'ye kadar kredi kullanımında faizsiz 15 ay taksit imkanı sağlanıyor.

Honda, dış tasarımı, ferah ve fonksiyonel iç mekan detayları ve dinamik bir sürüş deneyimi sunan teknolojisine sahip yeni Civic modelinin 1.5 VTEC Turbo motorlu Premium ECO donanım paketine özel kredi kampanyası sunuyor.

Honda'nın yeni Civic Sedan modelinin Premium ECO versiyonuna sahip olmak isteyenler, ocak ayı sonuna kadar faizsiz kredi kampanyasından yaralanabiliyor.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

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