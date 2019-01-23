Honda, Yeni Elektrikli Aracının Prototip Versiyonunu Tanıtacak

Honda, Cenevre Motor Show'da yeni elektrikli aracı Urban EV'nin prototip versiyonunun dünya prömiyerinin yapılacağını duyurdu.

Honda işlevsellik ve amaca odaklanarak geliştirdiği yeni elektrikli aracı, Urban EV'nin prototip versiyonunu Mart 2019'da gerçekleşecek Cenevre Motor Show'da tanıtacak. Şirketten yapılan duyuruya göre, araç temiz, basit ve benzersiz tasarımı ile öne çıkıyor. Urban EV'nin ilk konsepti, 2017 Frankfurt Motor Show'da sergilenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA