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Almanya, Honda, Ekonomi

Honda'ya Red Dot'tan 3 ödül

Honda, Red Dot Tasarım Ödülleri 2020'de farklı kategorilerde 3 ödülün sahibi oldu.

30.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:51
Honda'ya Red Dot'tan 3 ödül

Honda, Red Dot Tasarım Ödülleri 2020'de farklı kategorilerde 3 ödülün sahibi oldu.

Otomotiv endüstrisinin en önemli ve en prestijli organizasyonları arasında yer alan ve Almanya'nın Essen şehrinde düzenlenen Red Dot Tasarım Ödülleri'nin 2020 sonuçları belli oldu. Honda'nın Honda e modeli Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında 'Best of the Best' (en iyinin de iyisi) seçilerek her kategorinin en iyisine verilen büyük ödülün sahibi oldu. Honda e ayrıca 'Akıllı Ürün' kategorisinde 'Red Dot 2020' ödülünü alırken, Honda CBR1000RR-R Fireblade SP motosiklet modeli de yine 'Akıllı Ürün' kategorisinde yüksek tasarım kalitesi ile 'Red Dot 2020' ödülüne layık görüldü. Red Dot Tasarım Ödülleri 2020 kapsamında 3 ayrı ödülün sahibi olan marka, ürün tasarımı, marka tasarımı ve iletişim tasarımı alanlarındaki performansıyla dikkat çekti.

Verilen bilgiye göre, Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında daha önce de birçok ödülün sahibi olan marka, 2001 yılında S2000 modeli ile 2006 yılında ise Civic modeli ile 'Best of the Best' (En İyinin de İyisi) ödülüne layık görüldü. Marka ayrıca 2008 yılında Avrupa Accord Tourer modeli ve 2009 yılında Insight modeli ile Red Dot ödüllerini aldı.

Ödül alan ürünlerin, çağdaş tasarımın büyük müzelerinden olan Red Dot Tasarım Müzesi'nde sergileneceği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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