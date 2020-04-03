Honda ve General Motors'tan elektrikli araç üretiminde iş birliği Honda ve General Motors (GM), iki yeni elektrikli aracı birlikte geliştirmek için anlaşma imzaladı.

Honda ve General Motors (GM), iki yeni elektrikli aracı birlikte geliştirmek için anlaşma imzaladı.

Honda açıklamasına göre, Honda ve GM arasında yapılan anlaşma kapsamında GM'nin tescilli Ultium pilleri kullanılarak 2 adet yeni Honda elektrikli araç üretilecek.

Honda'nın "Elektrikli Vizyon" stratejisi kapsamında yapılan anlaşma ile üretilecek araçların 2024 yılında satışa çıkması öngörülüyor.

Yeni elektrikli araçların iç mekan ve dış tasarımları Honda tarafından gerçekleştirilecek ve Honda'nın sürüş özellikleri modellerde yer alacak.

Bu iş birliği ile üretilen Honda elektrikli araçlar için her iki şirketin otomotiv alanındaki uzmanlıkları birleşecek.

Üretim ABD'de yapılacak

Araçların üretimi ABD'deki General Motors tesislerinde gerçekleştirilecek. Honda'nın ABD ve Kanada pazarında araç satışına ise 2024 yılında başlaması bekleniyor.

Üretimdeki iş birliğine ek olarak Honda, GM'nin OnStar güvenlik hizmetini yeni üretilecek elektrikli araçlara HondaLink ile entegre olacak şekilde ekleyecek.

Ayrıca Honda, GM'nin eller serbest (hands free) ileri seviye sürücü destek teknolojisini de kullanmayı planlıyor.

Honda, 2018 yılında da GM'nin pil modülü geliştirme çalışmalarına katılmıştı.

Kaynak: AA