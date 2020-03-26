Honda Türkiye üretimi durdurdu Honda Türkiye salgın nedeniyle üretimini geçici bir süre durdurma kararı aldı.

Honda Türkiye salgın nedeniyle üretimini geçici bir süre durdurma kararı aldı.

Honda Türkiye, çalışanlarına ve tedarikçilerine, Coronavirus (COVID-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını bildirdi.

Honda Türkiye fabrikasındaki üretim 23 Mart 2020'den itibaren askıya alındı. Yapılan açıklamaya göre bu karar, tedarik zincirlerinde yaşanan zorlukların sonucunda alındı.

Marka yazılı açıklamasında şu anki planın 6 Nisan 2020 tarihinde üretimi yeniden başlatmak olduğunu duyurdu. Ancak bu durumun hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirileceği ve duruma göre değerlendirileceği belirtildi.