Honda Türkiye, üretime verdiği arayı bir hafta daha uzattı Honda Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim faaliyetlerine vermiş olduğu arayı 1 hafta daha uzattı.

Honda Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim faaliyetlerine vermiş olduğu arayı 1 hafta daha uzattı.

Honda Türkiye'den yapılan açıklamada, şirketin Kovid-19 salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerine vermiş olduğu arayı 1 hafta daha uzattığı belirtilerek, bu adımların tedarik zincirlerinde artan zorlukların ışığında atıldığı vurgulandı.

Honda Türkiye, 2 Nisan tarihinde yaptığı duyuruyla üretim faaliyetlerine 6 Nisan'dan 13 Nisan'a kadar ara vermişti.

Yeni plan kapsamında, şirketin 20 Nisan'da üretime yeniden başlaması hedefleniyor.

Açıklamada, üretime yeniden başlanmasının; hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirileceği ve duruma göre değerlendirme yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA