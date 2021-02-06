Honda Türkiye motosiklet sektöründe liderliğini korudu

Dünyanın en çok satan motosiklet markası olan Honda, Türkiye toplam motosiklet pazarındaki liderliğini de sürdürmeyi başardı.

Dünyanın en çok satan motosiklet markası olan Honda, Türkiye toplam motosiklet pazarındaki liderliğini de sürdürmeyi başardı.

Türkiye motosiklet pazarı 2020 yılını 108 bin 664 adetlik satış ve bir önceki yıla göre yüzde 2,7 oranındaki artış ile kapattı.

Honda, Türkiye'deki büyüyen pazarda motosiklet satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında artırarak 27 bin 375 adetlik motosiklet satışı ile bir kez daha büyük bir başarıya imza attı.

Pazar grafiklerinin artışı ile satış rakamlarını da artıran Honda, yüzde 25 oranındaki pazar payı ile de 2020 yılını tarihindeki en yüksek pazar payı ile kapatarak liderliğinin 6'ıncı yılına girdi.

2020 yılında da Türkiye'de satılan her 4 motosikletten biri Honda oldu

Türkiye'de motosiklet pazarında üst üste 6'ıncı kez liderliğini ilan eden Honda, gelişmiş teknolojileri, sportif performansları, üretim kalitesi ve farklı tasarımları ile motosiklet severlerin beğenisini kazanarak 2020 yılında da Türkiye'de satılan her 4 motosikletten biri olmayı başardı.

Son 6 yıldır Türkiye motosiklet pazarındaki liderliğini koruyan Honda, 2021 yılına da yeni modelleri ile iddialı başladı. Honda, Scooter segmentindeki rekabeti kızıştıracak en iddialı modellerinden biri olan PCX125 modelini 2021 yılı için tamamen yenileyerek şubat ayından itibaren 29 bin 800 TL'lik fiyatıyla Honda severlerin beğenisine sundu.

Kaynak: Carmedya.com