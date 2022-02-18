Honda Türkiye'de yeni başkan ataması

Honda Türkiye'de 2017 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Takuya Tsumura, yerini 31 Mart 2022 itibarıyla Honda Türkiye Başkan Yardımcısı Satoru Yamada'ya devrediyor.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Takuya Tsumura ise Honda Türkiye'deki görevinin ardından Honda Cars India Ltd. başkanı olarak görevine devam edecek.

Honda Türkiye'deki görev süresi boyunca hem otomobil hem de motosiklet satışlarında başarılı bir döneme imza atan Tsumura, yerini Satoru Yamada'ya bırakıyor.

Honda Türkiye'nin yeni başkanı olan Satoru Yamada, 3 yıl boyunca Honda Türkiye'de Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.Yamada, Honda Türkiye'ye gelmeden önce ise son olarak Honda Motor Europe/Almanya'da başkan yardımcısı olarak görev aldı.

31 Mart 2022 itibariyle gerçekleştirilecek görev değişiminin ardından Honda Türkiye başkanı olacak Satoru Yamada, Otomobil ve Motosiklet birimlerinin tüm satış ve satış sonrası operasyonlarının başında yer alacak.