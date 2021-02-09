Honda son çeyrek küresel satışlarında 100 bin adetlik düşüş bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Honda son çeyrek küresel satışlarında 100 bin adetlik düşüş bekliyor

09.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:56
Honda son çeyrek küresel satışlarında 100 bin adetlik düşüş bekliyor

Honda mevcut mali yıl son çeyreğinde küresel araç satışlarında 100 bin adetlik düşüş bekliyor.

Honda mevcut mali yıl son çeyreğinde küresel araç satışlarında 100 bin adetlik düşüş bekliyor.

Japon üreticiden yapılan açıklamaya göre firma, küresel yarı iletken sıkıntısı sebebiyle, martta sona erecek mali yılın son çeyreğinde dünya geneli satışlarının 100 bin adet düşeceğini tahmin ediyor.

Düzenlediği çevrim içi basın toplantısında yarı iletken sıkıntısına değinen Honda Başkan Yardımcısı Seiji Kuraishi, "Nisan'da başlayacak yeni mali yılda ise etkisini sürdüreceğini tahmin etmiyoruz." dedi.

Kuraishi, şimdiye kadar yarı iletken sıkıntısının Japonya içinde kompakt "Fit" modeli ile ABD içi "Civic" ile "Accord" sedan üretimlerini etkilediğini belirtti.

Bu arada, Honda mevcut mali yıl net kar beklentisini 390 milyar yenden 465 milyar yen (4,44 milyar dolar) seviyesine yükseltti.

Net kar beklentisinin, masraf azaltma politikaları ile Hindistan ve Endonezya'daki motosiklet satışlarının iyileşmesine bağlı olarak artırıldığı kaydedildi.

Firmanın faaliyet kar tahmini de 420 milyar yenden 520 milyar yen (4,96 milyar dolar) seviyesine çıkarıldı. Mevcut mali yıl satış projeksiyonu 4,6 milyon araçtan 4,5 milyon araca indirildi.

Öte yandan nisan-aralık periyodunda Honda'nın net karı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 düşerek 444,10 milyar yene (4,24 milyar dolar) geriledi.

Firma satışları, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,8 düşerek 9,55 trilyon yen (91,22 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

Aynı süreçte faaliyet karı yüzde 30,1 düşerek 447 milyar yen (4,27 milyar dolar) olarak kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Angela Merkel Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Leyla Şahin Usta
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Merve Dizdar Selami Şahin
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Cüneyt Çakır Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Honda son çeyrek küresel satışlarında 100 bin adetlik düşüş bekliyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 13:58:31. #1.15#
title