Honda son çeyrek küresel satışlarında 100 bin adetlik düşüş bekliyor

Honda mevcut mali yıl son çeyreğinde küresel araç satışlarında 100 bin adetlik düşüş bekliyor.

Japon üreticiden yapılan açıklamaya göre firma, küresel yarı iletken sıkıntısı sebebiyle, martta sona erecek mali yılın son çeyreğinde dünya geneli satışlarının 100 bin adet düşeceğini tahmin ediyor.

Düzenlediği çevrim içi basın toplantısında yarı iletken sıkıntısına değinen Honda Başkan Yardımcısı Seiji Kuraishi, "Nisan'da başlayacak yeni mali yılda ise etkisini sürdüreceğini tahmin etmiyoruz." dedi.

Kuraishi, şimdiye kadar yarı iletken sıkıntısının Japonya içinde kompakt "Fit" modeli ile ABD içi "Civic" ile "Accord" sedan üretimlerini etkilediğini belirtti.

Bu arada, Honda mevcut mali yıl net kar beklentisini 390 milyar yenden 465 milyar yen (4,44 milyar dolar) seviyesine yükseltti.

Net kar beklentisinin, masraf azaltma politikaları ile Hindistan ve Endonezya'daki motosiklet satışlarının iyileşmesine bağlı olarak artırıldığı kaydedildi.

Firmanın faaliyet kar tahmini de 420 milyar yenden 520 milyar yen (4,96 milyar dolar) seviyesine çıkarıldı. Mevcut mali yıl satış projeksiyonu 4,6 milyon araçtan 4,5 milyon araca indirildi.

Öte yandan nisan-aralık periyodunda Honda'nın net karı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 düşerek 444,10 milyar yene (4,24 milyar dolar) geriledi.

Firma satışları, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,8 düşerek 9,55 trilyon yen (91,22 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

Aynı süreçte faaliyet karı yüzde 30,1 düşerek 447 milyar yen (4,27 milyar dolar) olarak kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan