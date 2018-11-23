Honda, "Sağlıklı Motosiklet Kültürü" İçin Piste Çağırıyor

Honda, Türkiye'de "Sağlıklı Motosiklet Kültürü"nü oluşturmak üzere çalışmalarına devam ediyor.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yalnızca motosiklet sürüş eğitimi için tasarlanmış ilk asfalt pisti olan Honda Safety Türkiye'de (Honda Motosiklet Eğitim Merkezi), 13 yıldır 15 binden fazla sürücüye eğitim veren Honda, ülkede 'Sağlıklı Motosiklet Kültürü'nü oluşturmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Her seviyeden sürücüye 7 farklı seviyede eğitim veren Honda, motosikletin doğru kullanımı halinde güvenli ve keyifli bir ulaşım aracı olduğu bilincini bu eğitimler sayesinde artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safety Türkiye yetkilileri, eğitimin, ehliyeti olsa dahi sürücü için hayati önem taşıdığını belirterek, Türkiye'de genel olarak motosikletin tehlikeli olarak tanımlandığını ancak bu algıyı oluşturan kazaların büyük oranının eğitimsiz motosiklet kullanımından kaynaklandığını kaydetti.

Ekipmanların sürücüyü belirli bir oranda koruduğu ancak sürücü hayatını eğitimin kurtardığı belirten Safety Türkiye yetkilileri şunları kaydetti:

"Bir sürücü panik anında nasıl aksiyon alacağını ya da trafikte normal yol seyrinde karşılaşabileceği durumları trafiğe çıkmadan önce alacağı eğitimler ile tecrübelendirebilir. Bu nedenle ehliyeti olan ya da olmayan tüm motosiklet severleri bu piste davet ediyoruz. Eğitime katılabilmeleri için bisiklete binebilmeleri yeterli, denge bizim için tek kriter"

Safety Türkiye yetkilileri, eğitim alan sürücü sayısı arttıkça hem ülke genelinde kişi başına düşen motosiklet sayısının yükseleceğine hem de kazaların azalacağına inandıklarını ifade etti.

Motosiklet kullanmanın yanı sıra bu keyfi sevdikleri ile paylaşmak isteyenler için verilen yolculu sürüş eğitiminin de çok tercih edildiğini bildiren Safety Türkiye yetkilileri, "Her seviyede sürücü için programlarımız var. Motosikletle yeni tanışacak kişilerden eğitim almış olsa da limitlerini en üst seviyeye çıkarmak isteyenlere kadar geniş yelpazede katılımcımız var. Honda, dünya çapında 50 yıla yakın bir süredir trafikte güvenlik konusunda yaklaşık 10 milyon insanın hayatına dokundu. Biz bu tecrübeleri buradaki sürücülerle paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Emniyet mensuplarına, Sağlık Bakanlığı ilk yardım personellerine ve Jandarma birimlerine de eğitim veren Honda Safety Türkiye eğitmenleri, Japonya'da yapılan Honda uluslararası eğitmen yarışmalarında da yer alıyorlar. Uzman kadro tarafından verilen eğitimler şu başlıklardan oluşuyor. Statik sürüş teknikleri, fren çalışmaları, slalom, offset slalom, dönüşler, farklı viraj teknikleri, düşük süratte denge çalışması, engebeli zeminde sürüş, yokuşta duruş -kalkış, yokuşta manevra, panik fren, kaçınma manevrası, çeşitli düşük süratlerde denge çalışmaları.



Honda ayrıca üniversiteler, liseler ve motosiklet kulüpleri ile düzenlediği Güvenli Sürüş seminerleri ile de bilinçli motosiklet yetiştirme misyonunu eğitim merkezi dışına da taşıyor. Eğitimler için detaylı bilgi safetyturkiye.com adresinden alınabiliyor.