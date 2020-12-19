Honda Racing Thanks Day start alıyor

Honda tarafından motor sporları sevenler için her yıl düzenlenen Honda Racing Thanks Day etkinliği, COVID-19 salgını nedeni ile bu yıl ilk kez online olarak gerçekleştirilecek.

Honda tarafından motor sporları sevenler için her yıl düzenlenen Honda Racing Thanks Day etkinliği, COVID-19 salgını nedeni ile bu yıl ilk kez online olarak gerçekleştirilecek.

"Teşekkür ve Enerji" temasıyla düzenlenecek olan etkinlik programında Max Verstappen (Formula 1), Marc Marquez (MotoGP), Toni Bou (TrialGP) ve Tim Gajser (MXGP) gibi başarılı sürücüler yer alacak.

Dünyanın en iyi yarışçıları arasında yer alan isimler, 2020 sezonuna dair özel anlarını, değerlendirmelerini ve gelecek sezona yönelik umutlarını motor sporları takipçileri ile online olarak paylaşacak. Yayında ayrıca Honda CEO'su Takahiro Hachigo da Honda hayranlarına bir mesaj gönderecek.

Herkesin katılımına açık olacak online etkinlik 19 Aralık 2020 Cumartesi ve 20 Aralık 2020 Pazar günü saat 12.00'da Honda Virtual Motorsport Land web sayfası üzerinden yayınlanacak.

Etkinliği izlemek için;

İngilizce gerçekleşecek yayında Japonca bölümlerde de İngilizce alt yazı verilecek.

Kaynak: Carmedya.com