Honda pilotu Marc Marquez'den sezonun ikinci zaferi

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, kolundaki sakatlık sebebiyle verdiği 9 aylık aranın ardından döndüğü sezondaki 13'üncü yarışında ikinci zaferini kazandı.

Honda açıklamasına göre, MotoGP 2021 Dünya Şampiyonası'nın 15'inci yarışı Teksas Amerika'da gerçekleşti.

Yarış, Teksas yakınlarındaki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde 20 tur üzerinden gerçekleştirildi. Repsol Honda takımının pilotu Marc Marquez, sezondaki ikinci zaferinin ardından şampiyonada 117 puana ulaştı.