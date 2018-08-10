Honda'nın Yeni Modeli Türkiye'de Yarın Satışa Çıkıyor

Honda, uzun zamandır merakla beklenen yeni maksi scooter modeli Forza'nın, Türkiye'ye özel olarak üretilen 250 cc'lik modelini 11 Ağustos tarihinde satışa sunacağını duyurdu.

Maksi scooter segmentindeki rekabeti kızıştıracak en iddialı modellerden Forza 250, Türkiye'deki motosikletseverlerle buluşuyor. Türkiye'ye özel olarak geliştirilen yeni 250 cc'lik motoru ile 11 Ağustos'tan (yarın) itibaren Türkiye'de yollara çıkacak. Metalik mavi, metalik gri ve mat inci beyazı olmak üzere üç farklı gövde rengiyle satışa sunulacak olan model; hafiflik, kompakt tasarım ve sportif form gibi ilkelerinin yanı sıra, ayarlanabilir elektrikli ön cam, tamamen LED ışıklandırma, opsiyonel 45 litre kapasiteli Akıllı Anahtar bağlantılı arka çanta gibi geliştirilmiş özellikleri ile dikkat çekiyor.

Yapılan bilgilendirmede; yeni Forza, bir önceki modelin tasarımından daha sportif yeni görünüşü ile daha sıkı, keskin hatlar ve güçlü bir yapı ortaya koyuyor. Dingil mesafesi ve uzunluğu düşürülen model, aynı zamanda daha dar ancak görüş açısını genişletecek yükseltilmiş bir yapıya sahip. Yenilenen şasi tasarımı ve yapısıyla, daha kuvvetli bir hızlanma ve yakıt ekonomisi sunan modelde standart olarak sunulan iki kanal ABS özellikle panik fren ve ıslak zeminde sürüş güvenliğini destekliyor. Daha geniş bir çapa sahip arka tekerleğine rağmen selefinden çok daha hafif bir yapıya kavuşan Forza 250, son derece şık dökme alüminyum alaşım jantları ve artan tekerlek büyüklüğü ile de sürüş konforu arttırıyor. Öte yandan bir scooterda ilk kez bulunan, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü'ne de sahip olan Forza, bu özellikleri ile rakiplerinden ayrışıyor. İlk defa bir Honda scooter modelinde yer verilen Honda Seçilebilir Tork Kontrolü Sistemi (HSTC) ön ve arka tekerlekler arasındaki en ufak bir hız farkını bile anında fark ederek, kayma oranını hesaplıyor ve motor gücünü ve torkunu yakıt enjeksiyonu ile ayarlayarak arka tekerlekteki tutunmayı yeniden sağlıyor.

Ayrıca; modelde rahatça ayarlanabilen yeni elektrikli ön cam yüksek hızlarda maksimum rüzgar korumasını ve şehir sürüşlerinde etkili kullanım olanağı sunacağı kaydedildi. - İSTANBUL