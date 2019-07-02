Honda'nın Elektrikli Aracı Honda E'nin Teknik Detayları ve Yeni Fotoğrafları Yayınlandı

Daha önce prototipinin görüntülerini gördüğümüz sevimli otomobil Honda E, yollara çıkmak için gün sayıyor. Otomobil hakkındaki resmî bilgiler yavaş yavaş gelirken, bugün Honda E'nin teknik özellikleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Honda'nın elektrikli aracının gücü ve tork değerleri, resmî olarak açıklandı.

Honda E, aracın arkasında yer alan bir adet elektrikli motora sahip ve bu motor, gücünü arka tekerlere iletiyor. Araçta bulunan bu tek ünite, yaklaşık 148 beygir güç üretecek. Honda E, sevimli görünümüne kıyasla 300 N.m gibi oldukça başarılı bir tork değerine sahip. Otomobilin altında yer alan 35,5 kWh'lik batarya araca güç verecekken, aracın ağırlık merkezini yerden 50 cm yukarıya taşıyacak. Otomobilin dönüş çapı ise, rakibi Smart Fortwo'ya göre yaklaşık 3 metre daha az. Honda'nın belirttiğine göre, elektrikli otomobilin dönüş çapı 4 metre; bu değer de şehir içinde kullanılacak bir otomobil için gerçekten iyi bir rakam.

Honda E'nin Proje Lideri Kohei Hitomi'ye aracın neden bu kadar küçük olduğu ve neden sadece 200 kilometre mesafeye kadar götürebilen küçük bir bataryaya sahip olduğu sorulduğunda, "Eğer şu anda pazara bakacak olursanız, üreticilerin birbirleriyle sürüş mesafesi konusunda yarıştığı bir trend göreceksiniz. Bunun sonucunda da bataryalar gittikçe büyüyor. Bizim bakış açımıza göre bu durum araçları şehir içi kullanım için çok büyük hale getiriyor ve bu da araçların daha kullanışsız olmasına sebep oluyor. 30 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj edebildiğiniz otomobilinizle 200 km gidebiliyor olmanızın günlük kullanım için gayet yeterli olduğunu düşünüyoruz" cevabını veriyor.

Otomobilin boyutunun küçük olması, sevimli görüntüsünün altında yatan güçlü motorunun yanı sıra Honda E'de yan aynaların da içeriye taşındığını hatırlatalım. Daha önce yaptığımız bir haberde bahsettiğimiz gibi Honda, bu modelde yan aynalardan kurtulmuş ve onun yerine kameralı sistemi getirmişti.

Honda E, yollara çıkmak için gün sayıyor ve eminiz ki otomobil tutkunlarını da heyecanlandırmayı başarıyor.