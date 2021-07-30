Honda'nın City ve Accord modelleri Türkiye'de satışa sunuluyor
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Honda'nın City ve Accord modelleri Türkiye'de satışa sunuluyor

Honda'nın City ve Accord modelleri Türkiye'de satışa sunuluyor
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Honda, Türkiye'de eylül ayında satışa çıkaracağı City ve ekim ayında satışa sunacağı Accord modelleriyle sedan segmentindeki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Honda, Türkiye'de eylül ayında satışa çıkaracağı City ve ekim ayında satışa sunacağı Accord modelleriyle sedan segmentindeki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Honda Türkiye açıklamasına göre, Şirket, her ihtiyaca ve talebe uygun sedan modeli sunma hedefi ile ürün gamını genişletiyor. Büyüyen ölçüleri ve yüksek donanım seviyesi ile Honda City 2021 yılının eylül ayında, Honda'nın D segmenti sedan modeli Accord ise ekim ayında Türkiye yollarında olacak.

Benzinli ve otomatik vites seçeneği ile Türkiye'ye gelecek iki modelle Honda'nın sedan ailesi tamamlanmış olacak. Sedan segmentinde geniş bir ürün yelpazesine kavuşacak olan Honda Türkiye, bu modellerin satışa çıkmasıyla segmentteki iddiasını da güçlendirecek.

Açıklamaya göre, Honda City, fiyat-performans dengesinde akıllı seçim yapmak isteyenler için öne çıkacak. Honda City, sunduğu yüksek bagaj hacmi, tek tuşla çalışma, 8 inç multimedya ekranı, 16 inç alaşım jantlar, LED farlar, modelin konforlu ve modern yönünü ortaya koyuyor. Yeni 1,5 litre VTEC motoru ve CVT şanzımanı ile performans ve konforu bir arada sunan Honda City, güvenlik donanımlarıyla da Honda farkını kullanıcılarına sunacak.

ABD'nin en çok satan sedan modeli olan Honda Accord ise Türkiye'de de lüks segmentte sunduğu teknolojisi, standart yüksek donanımı ve performansıyla bir prestij modeli olarak müşterilerin beğenisine sunulacak. Honda Accord'un modern ve sportif tasarımıyla bir araya gelen 1,5L VTEC Turbo 190 beygir motor da D segmentinde fark oluşturacak. Güçlü yapısı ve iç mekan konforunun yanında uzaktan çalıştırma, dış aydınlatma ve güvenlik donanımlarında dikkati çeken, Honda SENSING gibi özellikleriyle lüks segment araç tercih edenlerin beklentilerine cevap verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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