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Honda'nın çevreci modeli Çatalzeytin Belediyesi'nin itfaiye öncü araç filosuna eklendi

Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi'nin itfaiye öncü araçları filosuna i-MMD teknolojisine sahip ve çevreye duyarlı Honda CR-V Hybrid eklendi.

Honda'nın çevreci modeli Çatalzeytin Belediyesi'nin itfaiye öncü araç filosuna eklendi
23.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:37

Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi'nin itfaiye öncü araçları filosuna i-MMD teknolojisine sahip ve çevreye duyarlı Honda CR-V Hybrid eklendi.

Honda CR-V modelinin yakıt verimliliği ve sürüş performansı sunan i-MMD teknolojisinin kullanıldığı hybrid versiyonu, Honda Plaza Toros tarafından Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi'nin itfaiye öncü araç filosuna eklendiği açıklandı. Yapılan bilgilendirmede; bölgenin arazi şartlarında kullanıma uygun olan Honda CR-V Hybrid modeli, elektrik motoru devredeyken benzinli motorun elektrik üretmesini sağlayan i-MMD teknolojisi sayesinde yakıt ve elektrik enerjisini en verimli şekilde kullanmayı sağlıyor.

Anlık enerji tüketimini takip ediyor

Ayrıca; markanın CR-V Hybrid modellerinde elektrikli sürüş, hybrid sürüş ve benzinli sürüş olmak üzere üç farklı sürüş modu arasında otomatik olarak geçiş yapılmasını sağlayan i-MMD teknolojisi, sürücünün sürüş modları arasında geçiş yapma ihtiyacını da ortadan kaldırdığı bildirildi.

Öte yandan CR-V Hybrid modelinin dijital gösterge ekranında o anki sürüş modunu gösterirken aynı zamanda sürücünün aracı harekete geçirme noktasında hangi güç kaynağının nasıl davrandığını anlamasını da sağlıyor. Sistem lityum-iyon bataryanın şarj durumunu veya grafikler halinde sistemin enerji tüketimini gösteriyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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