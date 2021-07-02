Honda modellerinde temmuz ayına özel kampanya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Honda modellerinde temmuz ayına özel kampanya

Honda modellerinde temmuz ayına özel kampanya
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Honda segmentinde öne çıkan Civic ve CR-V modellerine yönelik temmuz ayına özel kredi kampanyası başlattı.

Honda segmentinde öne çıkan Civic ve CR-V modellerine yönelik temmuz ayına özel kredi kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamada, Honda mühendisliği imzasını taşıyan teknolojisi, standart versiyonlarında sunduğu zengin donanımları, sürüş performansı ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Honda modellerinde düzenlenen temmuz ayına özel kampanyasının detayları paylaşıldı. Buna göre, Honda Civic sedan modellerine özel 90 bin TL'ye kadar kredilerde yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunuluyor.

Ayrıca Honda'nın SUV segmentine öncülük eden modeli CR-V'de de güçlü ve verimli motoru, üstün konfor seviyesi, tasarımı ve güvenlik donanımlarıyla temmuz ayına özel kredi kampanyası kapsamında 150 bin TL kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oran ve 12 ay vade seçeneği sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

BDDK, makro ihtiyati tedbirler kapsamında kredi kartlarında taksitlendirme sürelerini kuyum, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 3'er ay düşürdü.
BDDK, makro ihtiyati tedbirler kapsamında kredi kartlarında taksitlendirme sürelerini kuyum, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 3'er ay düşürdü.
Turistlerden skandal hareket! Türk Lirası'yla burunlarını sildiler
Turistlerden skandal hareket! Türk Lirası'yla burunlarını sildiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Varank Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Şevval Şahin Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Diego Costa Fatih Terim Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Honda modellerinde temmuz ayına özel kampanya - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 11:29:50. #1.16#

title