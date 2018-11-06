Honda Modelleri 2019'da Türkiye'de

Honda, dünyanın en büyük motosiklet fuarı EICMA'da orta sınıf motosiklet dünyasına tamamen yeni bir soluk kazandıracak 5 yeni ürün tanıtırken, ürün gamındaki yenilikleri de sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni tanıtılan modeller arasından 2019 yılında Türkiye'ye gelecek olan CB650R ve CBR650R modelleri Naked ve Super Sport segmentini tercih edenlerin dikkatini çekti.

Honda, Milano'da gerçekleştirilen 2018 EICMA'da 2019 model yılı için Avrupa motosiklet ürün gamının tamamını sergiliyor. Honda'nın yenilik rüzgarında iki adet tamamen yeni model ismi ve kapsamlı bir şekilde yenilenen üç model yer alıyor.

EICMA süresince sergilenecek olan yeni CB650R, CBR650R, Super Cub C125 modelleri 2019 yılında Türkiye'deki motosiklet fuarı ile birlikte satışa çıkacak. Orta sınıf Naked dünyasına yeni bir görünüm sunan yeni CB650R, Honda'nın Neo Sports Cafe konsepti ile geliştirilen ürün ailesini tamamlıyor.

Diğer yeni model olan CBR650R ise CBR1000RR Fireblade modeline dayanıyor. CBR650R, 70 kW gücünde yüksek devirli, yüksek performanslı dört silindirli motoru hafif bir şasi ile birlikte sunuyor. Milano'da dünyanın her yerinden motosiklet severleri bir araya getiren fuarda ayrıca Honda'nın yenilenen modelleri de dikkat çekti. CBR1000RR Fireblade serisinin yenilenen modeli ve SP versiyonu da Türkiye'ye gelecek modeller arasında yer alıyor.

CBR1000RR Fireblade ile CBR1000RR Fireblade SP, yeni renk seçenekleri ve optimum pist performansına yönelik Bir sonraki aşama Tam Kontrol geliştirmeleri ile satışa çıkacak.

CB1000R 2019'da yeni bir metalik gümüş renkle satışa sunulurken, Integra için yeni bir inci beyazı seçeneği olacak. NC750X için daha koyu gümüş yan kaplamalar gelecek. X-ADV modeli de yeni renk seçenekleri ile 2019 yılında Honda bayilerinde olacak. EICMA'da yer alan yeni modellerden CB500F, CBR500R ve CB500X ise Avrupa pazarında satışta olacak.

2018 yılında CB1000R, CB300R ve CB125R olmak üzere üçlü Naked modellerini piyasaya süren Honda, şimdi de Neo Sports Cafe görünümünü orta sınıf arenasına taşıyor.

Söz konusu premium görünümle premium özellikler devreye giriyor. 41mm Showa ters Bağımsız çalışan çatal, merkeze sabitlenen dört pistonlu ön fren kaliperi, Honda Selectable Torque Control, yardımcı/slipper debriyaj ve son derece modern göstergelere sahip.