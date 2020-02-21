Honda Jazz e: HEV gün sayıyor

21.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:41

Honda'nın küçük sınıftaki temsilcisi Jazz, hibrit teknolojisiyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.







Yenilenen Honda Jazz bünyesinde barındırdığı donanım ve teknolojilerle iddiasını yükseltiyor.



Honda Jazz e: HEV, standart olarak sunulan e: HEV hibrit teknolojisi ile performanslı ve yüksek verimlilik seviyesine sahip bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni kompakt sınıf model, artan yolcu konforu, ileri teknoloji, gelişmiş araç içi bağlanabilirlik çözümleri ve uzaktan hizmet erişimi gibi çözümlerle öne çıkıyor.



Honda'nın 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen 'Elektrik Vizyon Stratejisi'nde önemli bir yere sahip olan yeni Honda Jazz'ın 2020 yılının yaz aylarında Avrupa genelinde satışa sunulması bekleniyor. 'Elektrik Vizyon Stratejisi' kapsamında oluşturulan 'e: Technology' markası altında e: HEV logosunu taşıyan ilk model olan Jazz'ın ayrıca bir de Crosstar versiyonu olacak.







Gelişmiş e: HEV hibrit teknolojisi



Honda bir ilk gerçekleştirerek yeni Jazz'ı Avrupa genelinde son derece gelişmiş bir hibrit güç-aktarma sistemiyle satışa sunacak. Honda'nın yeni e: HEV logosunu taşıyan yeni Jazz; sınıfının lider konfor ve fonksiyonellik özellikleriyle yüksek performans ve verimlilik seviyesini aynı potada eritmek üzere tasarlandı.



e: HEV sistemi Jazz için keyifli bir sürüş deneyimi sunmak üzere geliştirildi. Sistem iki adet elektromotor ile 1.5-litre DOHC i-VTEC benzinli motor, lityum iyon batarya kiti ve yenilikçi tek bir sabit dişli oranı sahip sabit vitesli güç aktarımından oluşuyor. Tüm bu sistem donanımları birbiriyle uyum içerisinde çalışıyor ve son derece akıcı bir sürüş deneyimi yaşatıyor.



Toplam 109 PS/ 80 kW sistem gücüyle yeni Jazz e: HEV 0-100 km/s hızlanmasını 9,4 saniyede tamamlıyor ve 175 km/s maksimum hıza ulaşıyor. Söz konusu güç ve hızlanma değerleri gerek şehir içinde gerekse de şehir dışında ve otoyollarda son derece akıcı bir sürüş deneyimi sunuyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip hibrit sistem 102 gr/km (WLTP) CO2 emisyon salım değeri ve 4,5 lt/100km (WLTP) tüketim değeriyle ile Crosstar versiyonunda ise 110 gr/km (WLTP) ve 4,8 lt/100km (WLTP) değeriyle son derece çevreci ve ekonomik yapı sergiliyor.







Yüksek verimlilik seviyesiyle üstün sürüş keyfini bu arada sunan e: HEV hibrit sistemde üç farklı sürüş modu bulunuyor. EV Drive sürüş modunda lityum bataryalar elektromotoru enerji ile besliyor. Hybrid Drive sürüş modunda benzinli motor elektrik jeneratörünü besliyor ve elektrik jeneratörü ise elektromotoru besliyor. Engine Drive sürüş modunda ise benzinli motor gücünü doğrudan tekerleklere aktarıyor.



Özellikle şehir içindeki çoğu sürüş senaryosunda EV Drive ve Hybrid Drive sürüş modları yeterli olurken otoyol sürüşlerinde Engine Drive sürüş modu devreye giriyor. Ani hızlanmalardaki güç gereksinimlerinde elektromotor benzinli motoru desteklemek üzere devreye giriyor.



Hybrid Drive sürüş modunda benzinli motordan gelen aşırı güç yönlendirilerek akü jeneratör motoru ile şarj edilebiliyor. EV Drive aynı zamanda yavaşlama anında oluşan fiziki enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek bataryayı şarj ediyor.



Honda Jazz e: HEV'in sistemindeki üç sürüş modu arasında geçiş yaparken yolcuların bunu hissetmemesi ve geçiş esnasındaki gecikmenin en aza indirgenmesi sağlandı. Yüksek hızlı elektromotorlar, Honda tarafından mümkün olduğunca hafif, kompakt, verimli ve güç yoğun olacak şekilde şirket içinde geliştirildi. 253 Nm'ye kadar yüksek bir tork üretmek üzere 13.300 d/d çeviren elektromotor ile düşük hızlarda da etkileyici bir hızlanma performansı sunuldu.



Geleneksel bir şanzıman yerine tek bir sabit dişli oranı kullanılan sistem hızlanma sırasında daha düzgün bir tork aktarımı ve doğrusal bir hızlanma hissi veriyor. Böylece Honda'nın sistemi, diğer hibrit araçlarda yaygın olarak kullanılan gezegen dişliye sahip eCVT'den daha kompakt ve verimli bir yapı sunuyor.



e: HEV sayesinde elde edilen yumuşak ve akıcı hızlanma dışında yeni Jazz'da sürüş konforu düşük sürtünmeli süspansiyon ve geliştirilmiş gövde rijitliği ile sürüş konforu da arttırıldı.



Zekice şekillendirilen rakipsiz iç mekan



Yeni Jazz geliştirilirken önceki neslin en önemli özelliklerinden biri olan sınıfının önde gelen iç mekan değerlerini korumak için Honda mühendisleri ve tasarım ekibi yakın işbirliği içinde çalıştı. Bagaj hacmi 298 litre (koltuklar dik konumda) ile 1203 litre (koltuklar katlı) arasında değişiyor. Söz konusu geniş iç mekan ve bagaj hacminin elde edilmesinde elektrikli güç-aktarma sisteminin şasiye zekice entegrasyonu büyük öneme sahip.



Alan kazanmak için emiş sistemi, şanzıman, jeneratör ve güç kontrol ünitesi (PCU) olmak üzere birçok noktada iyileştirmeler yapıldı. Elde edilen alan sayesinde yardımcı 12V akü de motor bölmesine kendine yer bulabildi.



İç mekanın bu kadar geniş tutulabilmesi noktasında yakıt deposunun konumu da önemli bir paya sahip. Yakıt deposu bu sınıfta benzersiz olan ön koltukların altında şasinin ortasında konumlandırıldı. Bu sayede koltukların zemine katlama veya yukarı kaldırma yoluyla Jazz'a benzersiz bir kullanım esnekliği kazandıran 'Sihirli Koltuklar' uygulanabildi.



Yeni sezgisel bağlanabilirlik çözümleri



Yeni Honda Jazz, son derece gelişmiş araç içi bağlanabilirlik çözümleriyle donatıldı. Kullanımı kolay LCD dokunmatik ekran arayüzü, sürücünün dikkatini en az dağıtacak şekilde tasarlandı. Düzenli olarak kullanılan fonksiyonları yönetme süresi önceki modele göre yüzde 58 oranında iyileştirilerek daha güvenli ve daha ergonomik bir yapı sunuluyor.



Arayüz güncel akıllı telefonlarla benzer bir mantıkla yani sürükleme ve tıklama mantığı ile kullanılıyor. Ekran, sık kullanılan işlevlere ve ses kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak üzere kısayollar eklenerek kişiselleştirilebiliyor.



Hava durumu, park yeri bulma, müzik, navigasyon, konum bulma ve telefon da dahil fonksiyonlara dokunmatik ekran veya sesli komut sistemi üzerinden erişiliyor. Kablosuz veya USB kablo ile oluşturulan bağlantı ile Android Auto ve Apple CarPlay üzerinden sağlanan akıllı telefon ekran yansıtma özelliği ile sisteme entegre uygulamalar desteklenebiliyor. Ayrıca Honda Jazz'da ilk kez WiFi Hotspot özelliği de sunuluyor.



Honda Personal Assistant



Gelişmiş dokunmatik ekran üzerinden erişilen bağlı hizmetler ve uygulamalar Honda Personal Assistant aracılığıyla sesli komut üzerinden de etkinleştirilebiliyor. Honda'da ilk kez kullanıma sunulan sezgisel Honda Personal Assistant, bir dizi çevrimiçi hizmete erişmek için doğal ifadeleri anlayan akıllı yapay zeka (AI) ile çalışıyor.



Honda Personal Assistant "OK Honda" ifadesi ve ilgili soru veya talimatla etkinleştirilebiliyor. Soyut bir yüz animasyonu yanıta eşlik ediyor ve etkileşimleri görsel olarak kabul ediyor.



İçerik tanımlama fonksiyonu, yapay zekanın takip eden sorunun ve yanıtlarının içeriğini anlamasıyla kullanıcının doğal bir şekilde sohbet etmesini sağlıyor. Sistem ayrıca, anlık olarak kullanılabilen hizmetleri bulmak için içerikle birlikte gerçek zamanlı arama işlevini destekliyor.



'Honda SENSING' aktif güvenlik teknolojileri



Yeni Honda Jazz, standart olarak kapsamı genişletilen güvenlik özellikleri ve sürüş destek sistemleriyle yollara çıkıyor. Honda'nın Çarpışma Önleme Fren Sistemi daha da geliştirildi. Sistem artık yayaları ve bisikletlileri gece de tespit ediyor. Sistem ilave bir özellik olarak karşıdan gelen bir araçla kesişme veya yola bir araç girdiğinde olası bir çarpışmayı önlemek için fren uyguluyor.



Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi ve Şerit Takip Sistemi Jazz'da ilk kez standart olarak sunuluyor. Yol Dışına Çıkmayı Önleme Sistemi aracın şerit dışına çıktığını veya kaldırıma çok fazla yaklaştığını tespit etmesi halinde sürücüyü uyarıyor. Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ile birlikte Executive donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor.



Akıllı Hız Sınırlandırma Sistemi hız sınırı levhalarını algılayarak aracın hızını otomatik olarak uyarlıyor. Trafik işaretinin o an ki hızdan daha düşük bir hız göstermesi halinde sistem ekrandaki bir gösterge ve sesli bir uyarı ile sürücüyü uyararak aracı yavaşlatıyor. Otomatik Uzun Far yardımcısı ve Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, Honda Sensing'in bir parçası olarak sürücünün hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.



Honda, aktif güvenlik kadar pasif güvenliğe de önem veriyor. Yeni Honda Jazz'da olası bir kaza anında yolcuları korumak üzere yeni ön orta hava yastığı da dahil olmak üzere 10 adet hava yastığı bulunuyor. Söz konusu yenilikçi orta hava yastığı, sürücü koltuğunun arkasına entegre edilmiş olup çarpışma anında yandan açılarak yolcuların özellikle baş bölgelerini koruyor.



