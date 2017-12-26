Honda, Hindistan'da Pil Üretmeyi Planlıyor

Japon otomobil üreticisi Honda, Hindistan'da lityum iyon pil üretim birimi kurmayı planlıyor.



Hindistan hükümeti, küresel anlaşma uyarınca sera gazı emisyonlarını azaltmak için 2030'a kadar ülke yollarında sadece elektrikli araçlar kullanılmasını istiyor. Hindistan, Honda'nın genel olarak araç satışlarına yapılan katkılar sıralamasında ABD, Çin ve Japonya'dan sonra dördüncü sırada yer alıyor. Honda, Temmuz ayında Hitachi Otomotiv Sistemleri Şirketi ile elektrikli araçlar için motor geliştirmek üzere ortak girişim kurmaya karar verdi. Honda'nın yüzde 49, Hitachi'nin ise yüzde 51 hisse sahibi olduğu ortak girişimden Hindistan da faydalanacak. - YENİ DELHİ