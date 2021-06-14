Honda hidrojen teknolojisini uzaya taşıyor

Honda ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uzayda yaşam çalışmaları kapsamında oksijen ve yakıt ihtiyaçlarını dünyadan ikmal yapmadan çözmek için 'dolaşımlı yenilenebilir enerji sistemi' için ortak fizibilite çalışmalarına başladı.

Honda ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uzayda yaşam çalışmaları kapsamında oksijen ve yakıt ihtiyaçlarını dünyadan ikmal yapmadan çözmek için 'dolaşımlı yenilenebilir enerji sistemi' için ortak fizibilite çalışmalarına başladı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının kasım ayında bu çalışmaların araştırmaları için anlaşma yapan Honda ve JAXA, şimdi de bu araştırmalardan elde ettikleri verilerle uzay çalışmaları için son derece hayati bir rol taşıyan bu sistemin geliştirilmesini için çalışmalara başladı.

Honda'nın hidrojen teknolojilerindeki deneyiminden yararlanılacak çalışma kapsamında dolaşımlı bir yenilenebilir enerji sistemi geliştirmesi planlanıyor. Honda, bu sistem içerisinde, suyu elektrolize etmek için güneş enerjisini kullanarak oksijen ve hidrojen üreten yüksek ayrıştırma basınçlı su elektroliz sistemi ile oksijen ve hidrojenden elektrik ile su üreten 'yakıt hücresi sistemini' birleştiriyor.

Honda tarafından geliştirilen yüksek ayrıştırma basınçlı su elektroliz sistemi, hidrojeni sıkıştırmak için bir kompresöre ihtiyaç duymadığı için bu yöntem, uzay taşımacılığında çok hassas bir konu olan taşıma kapasitesi ve kütlenin azaltılmasına katkıda bulunuyor.

2022 yılına kadar geçerli olacak bu anlaşma kapsamında JAXA ve Honda, dolaşımlı yenilenebilir enerji sisteminin bileşen teknolojileriyle ilgili sorunları ele alan fizibilite çalışmalarına prototipleri kullanarak başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda AR-GE Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi (COO) Ikuo Takeishi, Honda'nın keyifli ve sürdürülebilir bir toplum oluşturmak için çalıştığını belirterek, "İnsanların yaşam potansiyellerini karada, denizde, havada ve uzayda sürdürmek için çalışmalarına devam ediyoruz. Bu ortak araştırmada bugüne kadar Honda olarak sahip olduğumuz teknolojileri kullanmak ve insanların potansiyelini artırarak yerleşim alanını uzaya taşımak için zorlu bir görev üstleniyoruz. Dolaşımlı yenilenebilir enerji sistemi, dünyadaki karbon nötr hedeflerine de önemli ölçüde katkıda bulunacağından teknolojimizi uzayda iyileştirecek ve tüm gelişmeleri dünyaya geri getirerek kullanacağız." ifadelerini kullandı.

JAXA Başkan Yardımcısı Hiroshi Sasaki ise uzaydaki faaliyetleri önemli ölçüde katkı sağlayacak dolaşımlı yenilenebilir enerji sisteminin geliştirilmesi için Honda ve JAXA'nın güçlü yönlerinden yararlanarak istikrarlı bir ilerleme kaydetmek istediklerini kaydetti.

Honda, uzun yıllardır hidrojen teknolojilerinin araştırılması ve geliştirilmesi üzerinde çalışmalar yürütüyor. 2002 yılında yakıt hücreli araçların kiralama yoluyla satışına başlayan dünyadaki ilk şirket Honda oldu. Diğer yandan Honda, yüksek ayrıştırma basınçlı su elektroliz sistemini kullanarak akıllı hidrojen istasyonları kuruyor ve geliştirmeye devam ediyor. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu