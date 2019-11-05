Honda, EICMA'da yeniliklerini ve ürün gamını tanıttı

05.11.2019 09:58

Honda, Milano'da gerçekleştirilen ve sektörün en önemli motosiklet organizasyonlarından biri olan 2020 EICMA'da Avrupa motosiklet pazarına yönelik yeniliklerini ve ürün gamını sergiledi.



Honda açıklamasına göre, 2020 yılına yönelik tüm yeniliklerini EICMA ziyaretçilerinin beğenisine sunan Honda'nın yeni CBR1000RR-R Fireblade ve Fireblade SP modelleri pist performansı ile dikkati çekiyor.



Yeni CRF1100L Africa Twin ve CRF1100L Africa Twin Adventure Sports modelleri ilk kez Avrupa fuar gösterimi için sahneye çıkarken Honda'nın "naked" sınıfındaki amiral gemisi olan CB1000R Neo Sports Cafe modeli de yeni renk uygulamaları ve kozmetik güncellemeleri ile fuarda sergileniyor.



CBR1000RR-R Fireblade ve CBR1000RR-R Fireblade SP



Açıklamaya göre, köklü bir geçmişe dayanan "Honda Fireblade" kelimeleri, 28 yıldır mükemmel yol tutuşu, denge ve safkan sürüş keyfi kavramlarını temsil ediyor. Honda, 2020 yılı için "Born to Race" olarak tanımlanan Fireblade tarihinde yeni bir sayfa açıyor.



RC213V MotoGP makinesinden ve cadde kullanımına uygun RC213V-S türevinden esinlenen 2020 CBR1000RR-R Fireblade, Honda'nın bugüne kadar ürettiği en güçlü dört silindirli motor tarafından harekete geçiriliyor. CBR1000RR-R ayrıca bir de SP versiyonu ile sunulacak.

Her iki modelde de HRC'nin birçok şampiyonluk kazanan RC213V modelinden aktarılan en güncel aerodinamik paket, yeni altı eksenli Bosch IMU ile uyum içinde çalışıyor. Yeni IMU, önceki modelde kullanılan beş eksenli ünitesinin yerini alıyor. Bu, daha önce benzeri görülmemiş bir sürüş dinamizmi ve performans seviyesi sunarken, aynı zamanda daha kontrollü bir sürüşü de beraberinde getiriyor.



Honda'nın yenilikçi ve gelişmiş teknolojileri geniş kitlelere ulaştırma felsefesine paralel olarak, hem CRB1000RR-R Fireblade hem de CBR1000RR-R Fireblade SP versiyonlarında son derece hafif bir titanyum Akrapovic egzoz kullanıma sunuluyor. Her iki model de HRC'den ilham alınan Grand Prix Kırmızısı ve Mat İnci Siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.



- CRF1100L Africa Twin ve CRF1100L Africa Twin Adventure Sports



Honda kısa bir süre önce tanıtımını yaptığı CRF1100L Africa Twin ve CRF1100L Africa Twin Adventure Sports modellerinin Avrupa fuar tanıtımını da 2020 EICMA'da gerçekleştirdi.



Daha hafif, daha güçlü ve Euro5 normuna uyumlu bir 1100 cc paralel twin motor daha fazla güç ve tork üretimi sunarken, Africa Twin'in her iki versiyonunda da devreye alınan daha hafif ve dar iskelet hem sürüş kıvraklığını hem de konforu artırıyor. Honda bir ilk gerçekleştirerek Africa Twin'de yeni bir 6,5 inç'lik TFT renkli dokunmatik ekran kullanıma sunuyor.



Kullanılan üstün teknoloji ve elektronik sistemleri; yeni altı eksenli IMU, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü, Wheelie, Arka kısım havalanma kontrolü ve Viraj ABS'si gibi sistemler desteklerken, DCT (Çift kavramalı şanzıman) daha sezgisel vites geçişlerini beraberinde getiriyor.



Grand Prix Kırmızısı ve Mat Balistik Siyah renkleriyle sunulan CRF1100L Africa Twin, ralli tarzında gövde tasarımı, 18,8 litrelik zarif bir yakıt deposu, alçak konumlandırılan ekran ve standart olarak sunulan iç lastikli tekerlekleriyle off-road macera için uygun bir yapı sergiliyor.



CRF1100L Africa Twin Adventure Sports, beş kademeli ayarlanabilir ekran, üç kademeli viraj aydınlatması, tubeless lastik ve 24,8 litrelik yakıt deposu ile uzun yolculuklar için uygun donanımlarıyla görsel olarak Afrika Twin ile ayrışıyor. Adventure Sports 2020 model yılında her türlü yol koşulunda üstün sürüş özellikleri sunan ve isteğe bağlı olarak sunulan Showa Electronic Equipped Rider Adjustment süspansiyonla donatılıyor ve üç renkli Parlak İnci Beyazı ve Karanlık Metalik Siyah gövde renkleriyle sunuluyor.



CB1000R



Honda'nın Neo Sports Cafe sınıfındaki temsilcisi CB1000R, klasik çizgileri modern bir his ve heyecan verici performansla aynı potada eritiyor. Lanse edildiği 2018 yılından bu yana birçok güncelleme ile gelişimi devam eden CB1000R, 2020 yılı için ise bazı kozmetik iyileştirmelerle görünüm olarak daha premium bir hava ve yolda daha dikkati çekici bir görünüm kazandı.



Honda, dünyanın en büyük motosiklet fuarı EICMA'da yeni modelleri ile gövde gösterisi yaptı. Honda'nın benzeri görülmemiş pist performansıyla dikkat çeken Fireblade ve ilk kez Avrupa'da bir fuarda sergilenen Africa Twin modelleri de dahil olmak üzere tüm 2020 yenilikleri fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu.Gümüş aksamların yerini tamamen siyah uygulamalar alırken görünüm yeni bir Metalik Mat Balistik Siyah far çevresi ile destekleniyor. Arka yay ve ön fren disklerindeki renk değişimleri yakıt deposunun üzerinden geçen gümüş renkli yarış şeridi ile destekleniyor.

Kaynak: AA