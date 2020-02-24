Honda "E: TECHNOLOGY" ile Cenevre'de boy gösterecek

24.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:14

Honda, 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni Jazz ve Jazz Crosstar olmak üzere iki yeni modelin yanı sıra elektrikli ürün ve enerji yönetimine yönelik yenilikçi çözümlerini tanıtacak.



Honda açıklamasına göre, yeni "e: TECHNOLOGY" markası altında bir araya gelen ürün ve teknolojiler, Honda'nın modern yaşam tarzlarına uygun bir dizi elektrikli ulaşım ve enerji ürünleri sağlama arzusunu temsil ediyor.



Cenevre Otomobil Fuarı'nda ziyaretçiler, yeni Jazz dışında tamamen elektrikli "Honda e" ile de buluşacak. Fuarda sergilenecek olan bu iki model, Avrupa'daki temel modellerin 2022 yılında elektrikli olmasını hedefleyen Honda'nın 6 modelinin ilk ikisini oluşturuyor.



Yeni Honda Jazz



Yeni Honda Jazz, ilk kez standart olarak gelişmiş e: HEV iki motorlu hibrit güç-aktarma teknolojisi ile yollara çıkacak. Honda mühendisleri tarafından baştan aşağı yeniden tasarlanan yeni Honda Jazz, üstün sürüş verimliliği ile küçük sınıfın dikkati çekici modellerinden biri olarak öne çıkıyor.



Tasarımında uygulanan çağdaş çizgileri ve monoform gövdesi de Jazz'n özgünlüğünü ortaya koyuyor.

Yeni Honda Jazz, sürücü ve beraberindeki yolcular için gelişmiş bilgi-eğlence sistemi ile araç içi bağlanabilirlik çözümlerini bir arada sunuyor. Jazz ayrıca, ilk olarak "Honda e"de kullanılan entegre bir yapay zeka ajanı Honda Personal Assistant ile de donatılıyor.



Yeni Jazz Crosstar versiyonu



Honda, SUV esintilerine sahip Jazz Crosstar versiyonu ile de aktif yaşam tarzına sahip kullanıcıları hedefliyor. Standart model ile aynı hibrit güç-aktarma organına ve iç mekan özelliklerine sahip olan yeni Jazz Crosstar, artırılmış yerden yükseklik, suya dayanıklı döşemeler ve entegre tavan rayları ile ayrışıyor. Yeni Crossstar modelinin görselliği daha güçlü bir ön ızgara, siyah trimler ve şık yan eşikler ile güçlendiriliyor. Crosstar modeline özgü jantlar SUV tarzına vurgu yaparken, otomobilin görünümünü tamamlıyor.



Honda'nın 2020 yılı elektrikli ürün serisi "e: TECHNOLOGY" ürün gamı kapsamındaki Jazz, Honda e ve iki ayrı CR-V Hybrid modeli ile tamamlanacak.



e: HEV Hybrid Teknolojisi



Honda, Cenevre Otomobil Fuarı'nda, hem CR-V Hybrid hem de yeni Jazz modelinde kullanılan e: HEV Hybrid teknolojisini de tanıtacak. Yeni Jazz için yeni geliştirilen e: HEV sistemi, 1,5 litrelik bir DOHC i-VTEC benzinli motora bağlı iki adet kompakt elektromotor, bir lityum iyon batarya ve akıllı bir güç kontrol ünitesi ile yenilikçi bir sabit vitesli şanzımandan oluşuyor.

Enerji yönetimi



Elektrikli araç şarj ve enerji yönetimi çözümlerini de Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileyecek olan Honda, Power Charger şarj uzmanı ubitricity ile birlikte geliştirilen kentsel şarj altyapısını fuar ziyaretçilerine sunacak. Birçok şarj çözümü sunan Honda Power Managment Prototype, geleceğe yönelik bir "araçtan şebekeye" teknolojisini de tanıtacak.



Civic Type R GT Sport Line ve Limited Edition



Honda'nın fuardaki standı, yeni Civic Type R ürün ailesi ile tamamlanacak. Honda'nın Civic Type R ürün ailesine dahil olan yeni Sport Line ve Limited Edition versiyonları, ilk kez Cenevre'de boy gösterecek.



Şirket ayrıca, 2020 Red Bull Racing RB16 Formula 1 otomobilini, Repsol Honda Team MotoGP RC213V motosikletini ve 2020 Dakar Rallisi'nden zafer ile dönen Monster Energy Honda Team CRF450 Ralli motosikletini de fuarda sergileyecek.

Kaynak: AA