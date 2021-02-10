Honda'dan şubat ayına özel fırsatlar
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Honda'dan şubat ayına özel fırsatlar

10.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:42
Honda'dan şubat ayına özel fırsatlar

Honda, Civic Sedan ve HR-V modellerine sahip olmak isteyenler için şubat ayı kredi kampanyası başlattı.

Honda, Civic Sedan ve HR-V modellerine sahip olmak isteyenler için şubat ayı kredi kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda Civic Sedan modellerinde, şubat ayında 90 bin TL'lik kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 12 ay taksit seçeneği sunuluyor.

Honda'nın HR-V modellerine sahip olmak isteyenler içinse şubat ayı boyunca 70 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,80'den başlayan faiz oranı ile 15 ay taksit imkanı sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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