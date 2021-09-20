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Honda'dan sosyal medya kaynaklı haberler hakkında açıklama

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Honda'dan sosyal medya kaynaklı haberler hakkında açıklama

Honda, bir sosyal medya paylaşımı üzerine yapılan yorumlar ve haberler hakkında açıklama yayınladı.

Honda, bir sosyal medya paylaşımı üzerine yapılan yorumlar ve haberler hakkında açıklama yayınladı.

Şirketten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, bir Honda bayisinin araç parkı görüntüleri ile bayinin satış yerine stok yaptığı yönünde haksız yorumlarda bulunulduğu belirtilerek, resmi bir açıklama yapma zorunluluğu doğduğu kaydedildi. Açıklamada, şirketin, otomotiv sektörünün sipariş, satış, filo, takas, ikinci el ve teslimat gibi tüm süreçlerine tam hakim olunmadan yapılan bu mesnetsiz paylaşım, haber ve yorumları üzüntüyle karşıladığı vurgulandı.

Açıklamada, "Söz konusu görüntüler, bayimizin kurumsal firmalara filo kiralama faaliyetlerini yürütmek adına bağlantısı yapılmış ve ayrılmış araçlarını toplu halde bulundurduğu alandan izinsiz olarak alınmıştır. Bu görüntüleri çekerek yayan ve böylece gerek bayimizin ticari itibarına ve gerekse de markamıza zarar verenler için tüm hukuki yollara başvurma haklarımızın saklı olduğunun bilinmesini isteriz." ifadelerine yer verildi.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
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