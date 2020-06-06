Honda'dan performans tutkunlarına haziran fırsatı
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Honda'dan performans tutkunlarına haziran fırsatı

Honda, Haziran ayında tüm Civic Sedan modellerine özel sunduğu kredi kampanyasını sürdüreceğini açıkladı.

Honda'dan performans tutkunlarına haziran fırsatı
06.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:08

Honda, Haziran ayında tüm Civic Sedan modellerine özel sunduğu kredi kampanyasını sürdüreceğini açıkladı.

1.5 litre VTEC Turbo motorlu manuel Civic Sedan modeli de kampanya kapsamında yer alıyor.

Honda'nın artan müşteri talebini karşılamak için sınırlı sayıda satışa sunduğu bu özel versiyona sahip olmak isteyenler Haziran ayı boyunca 60 bin TL'lik kredi kullanımına 0,49 faiz oranı ile 18 ay taksit imkanından yararlanabiliyor. Bu oranlar aynı zamanda tüm Civic sedan modellerinde geçerli…

Kaynak: Carmedya.com

Manşet

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