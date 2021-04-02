Honda'dan nisana özel kredi desteği

Honda, sınıfının en güvenli ve aerodinamik aracı olan CR-V modeli için nisan ayına özel kredi kampanyası başlattı.

Honda, sınıfının en güvenli ve aerodinamik aracı olan CR-V modeli için nisan ayına özel kredi kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, nisan ayı boyunca Honda CR-V modellerinde, 100 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,80 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği sunuluyor.

Nisan ayı sonuna kadar Honda CR-V modeline sahip olmak isteyenlerin yanı sıra standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Civic Sedan modelleri için de Honda Finans'a özel kredi koşulları bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız