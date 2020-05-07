Honda'dan mayıs ayı kampanyası

Honda'nın, Civic Sedan modellerine sahip olmak isteyenler için hayata geçirdiği mayıs ayı kredi kampanyasında, 60 bin TL'lik kredi kullanımına yüzde 0,49 faiz oranı ile 18 ay vade imkanı sağlanıyor.

Honda'nın, Civic Sedan modellerine sahip olmak isteyenler için hayata geçirdiği mayıs ayı kredi kampanyasında, 60 bin TL'lik kredi kullanımına yüzde 0,49 faiz oranı ile 18 ay vade imkanı sağlanıyor.

Honda'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket Civic Sedan için mayıs ayına özel kredi kampanyası sunuyor.

Kampanya kapsamında Honda'nın Civic Sedan modellerine sahip olmak isteyenlere mayıs ayı boyunca 60 bin TL'lik kredi kullanımına yüzde 0,49 faiz oranı ile 18 ay vade imkanı sağlanıyor.

Bununla birlikte Honda'nın Civic Hatchback, CR-V ve HR-V modellerinde ise ING Bank işbirliği kapsamında mayıs ayı boyunca yüzde 0,84 faiz oranı sunuluyor.

Kaynak: AA