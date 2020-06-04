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Honda'dan hazirana özel fırsat

Honda, haziran ayında tüm Civic Sedan modellerine özel sunduğu kredi kampanyasını sürdüreceğini açıkladı.

Honda'dan hazirana özel fırsat
04.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:49

Honda, haziran ayında tüm Civic Sedan modellerine özel sunduğu kredi kampanyasını sürdüreceğini açıkladı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda tutkunları tarafından yıllardır sabırsızlıkla beklenen, turbo motor performansını en üst düzeyde sunan 1.5 litre VTEC Turbo motorlu manuel Civic Sedan modeli de kampanya kapsamında yer alıyor.

Honda'nın kendi teknolojisi ile geliştirerek fark yarattığı bu sürüş performansını sunan 1.5 litre VTEC Turbo motorlu manuel Civic Sedan modelinde 'Herkes için güvenlik - Safety for everyone' yaklaşımının yansıması olarak aktif ve pasif güvenlik donanımları kullanıma sunuluyor. Güçlü ve yüksek verimlilik seviyesine sahip 1.5 litre VTEC Turbo motor 182 PS güç ve 240 Nm tork üreterek Civic'in sürüş keyfine katkıda bulunuyor. Bu motor seçeneği düz vites ile birlikte 0'dan 100 km/s hıza 8 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca ortalama 5,5 lt/100 km tüketim değeriyle yakıt tasarrufu da sağlayan sınırlı sayıdaki Honda Civic'te aktif Honda Sensing™ teknolojisi standart olarak yer alıyor.

Honda Sensing™ teknolojisi; fren desteğine sahip Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi (Collision Mitigation Braking System), Şerit Takip Uyarı Sistemi, Şeritte Tutma Asistanı (Road Departure Mitigation), Şerit Koruma Destek Sistemi, düşük hızda takip özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleyici sistemi dışında ayrıca Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, 130 ve 180 derece dışında kuş bakışı olmak üzere Çok Açılı Geri Görüş Kamerası ve Lastik Basınç İkaz Sistemi olmak üzere kapsamlı güvenlik donanımlarını beraberinde getiriyor.

Honda'nın artan müşteri talebini karşılamak için sınırlı sayıda satışa sunduğu bu özel versiyona sahip olmak isteyenler Haziran ayı boyunca 60 bin TL'lik kredi kullanımına 0,49 faiz oranı ile 18 ay taksit imkanından yararlanabiliyor. Bu oranlar aynı zamanda zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile dikkat çeken tüm Civic sedan modellerinde geçerli oluyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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