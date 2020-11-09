Honda'dan F1 tutkunları için e-GP turnuvası
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Honda'dan F1 tutkunları için e-GP turnuvası

09.11.2020 09:26 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:31
Honda'dan F1 tutkunları için e-GP turnuvası

Formula 1 Türkiye GP'si heyecanla beklenirken Honda, F1 tutkunları için e-GP turnuvası düzenliyor.

Formula 1 Türkiye GP'si heyecanla beklenirken Honda, F1 tutkunları için e-GP turnuvası düzenliyor. 11 Kasım tarihinde başlayacak olan 'Hayallerinle Yarış Honda e-GP'de 20 sanal Formula 1 pilotu yarışacak. Yarış 4 hafta boyunca 4 farklı pistte markanın sosyal medya kanalından canlı yayınlanacak.

Honda, Formula 1 Türkiye GP'sinin heyecanını artıracak dijital yarış turnuvası düzenliyor. Motorsport.com iş birliği ile düzenlenen 'Hayallerinle Yarış Honda e-GP'de sanal Formula 1 yarışçıları derece almak için mücadele edecek. Verilen bilgiye göre, eleme yarışlarına katılan 400'ü aşkın kişi arasından seçilen en hızlı 20 isim sırası ile Avusturya, Bahreyn, İtalya ve Japonya pistlerinde yarışacak. Yarış severlerin markanın sosyal medya kanalından takip edebileceği bu macera 11 Kasım tarihinde saat 21.00'de başlayacak. 4 hafta boyunca her Çarşamba günü aynı saatte düzenlenecek yarışı Serhan Acar ve Cem Bölükbaşı sunacak.

Son yarışı 2 Aralık tarihinde yapılacak turnuvayı kazanan en hızlı isim yarış koltuğu, simülatörü ve direksiyon ve pedal seti, 2'inci isim mekanik oyuncu klavyesi, 3'üncü isim ise kablolu oyuncu kulaklığı ödülüne sahip olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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