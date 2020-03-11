Honda'dan elektrikli ürün gamına dijital lansman Honda, Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nın ertelenmesi ile birlikte 2020 yenilikleri için dijital lansman yaptı.

Honda, Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nın ertelenmesi ile birlikte 2020 yenilikleri için dijital lansman yaptı.







Tüm ürün gamının 2022 yılına kadar elektrikli olmasını hedefleyen Honda, bu hedefinin ilk temsilcileri olan Honda Jazz ve Honda e için detaylı bir sunum paylaştı. Yeni modelleri haricinde tüm elektrikli modellerini yeniden sunan Honda, e: TECHNOLOGY ürün ve hizmetlerini de anlattı.



2020 Honda e



Honda'nın tüm yeni modellerinde yer alacak olan gelişmiş bağlanabilirlik teknolojileri de anlatıldı. My Honda+ uygulaması ve Honda Kişisel Asistan'ı ile donatılan Honda e, yeni Jazz ve Jazz Crosstar bu uygulamanın ilk örneklerini oluşturuyor. Günümüz tüketicisinin, otomobillerinin hayatlarıyla bağlantı kurmasını beklediğini söyleyen Honda Motor Europe Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner "Honda, geliştirmiş olduğu Honda Personal Assistant ve My Honda+ gibi yeni nesil çözümlerle kullanıcıların beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor." dedi.



Honda Jazz e: HEV



Yeni Honda Jazz e: HEV



Yeni Honda Jazz, standart olarak gelişmiş e: HEV hibrit teknolojisiyle yollara çıkıyor. Honda mühendisleri markanın küçük sınıftaki efsanevi modelini baştan aşağı yeniden tasarladı. Yeni Honda Jazz üstün sürüş verimliliği ile son derece kullanıcı bir yapıyı bir arada sunan küçük sınıfın en dikkat çekici modellerinden biri olarak öne çıkıyor.



Honda, küçük sınıftaki temsilcisinin cazibesini daha da genişletmek için daha güçlü bir tasarıma sahip olan, SUV esintileri taşıyan Jazz Crossstar versiyonunu da tanıttı. Standart modelle aynı hibrit güç-aktarma organına ve iç mekan özelliklerine sahip olan yeni Jazz Crosstar, artırılmış yerden yükseklik, suya dayanıklı döşemeler ve entegre tavan rayları ile ayrışıyor. Görsellik daha güçlü bir ön ızgara, siyah trimler ve şık yan eşikler ile güçlendiriliyor. Crosstar modeline özgü jantlar SUV tarzına vurgu yaparken otomobilin güçlü görünümünü tamamlıyor.



