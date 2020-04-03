Honda’dan çalışmaya devam eden işletmelere destek
Honda, koronavirüs salgını süresince servis hizmetini devam ettiren işletme sahiplerine ve bireysel müşterilere özel, taksit erteleme kampanyası başlattı.
03.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:47
Honda, koronavirüs salgını süresince servis hizmetini devam ettiren işletme sahiplerine ve bireysel müşterilere özel, taksit erteleme kampanyası başlattı
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Kaynak: Dunya.com