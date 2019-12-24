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Honda'da mesleki eğitime destek

Honda'nın desteğiyle açılan ve 4 yıl süreyle eğitim verecek olan İstanbul Sarıyer Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi Kaporta-Boya Atölyesi'nde eğitime başlayan tüm öğrencilere çırak olarak Honda yetkili servislerinde staj yapma imkanı ve okul bitiminde de tam zamanlı iş fırsatı sağlanacak.

24.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:07
Honda'da mesleki eğitime destek

'nın desteğiyle açılan ve 4 yıl süreyle eğitim verecek olan Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi Kaporta-Boya Atölyesi'nde eğitime başlayan tüm öğrencilere çırak olarak Honda yetkili servislerinde staj yapma imkanı ve okul bitiminde de tam zamanlı iş fırsatı sağlanacak

Kaynak: Dunya.com

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