Honda'da mesleki eğitime destek

24.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:07

Honda'nın desteğiyle açılan ve 4 yıl süreyle eğitim verecek olan İstanbul Sarıyer Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi Kaporta-Boya Atölyesi'nde eğitime başlayan tüm öğrencilere çırak olarak Honda yetkili servislerinde staj yapma imkanı ve okul bitiminde de tam zamanlı iş fırsatı sağlanacak