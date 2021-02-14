Honda Civic Type R, segmentinin lideri oldu
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Honda Civic Type R, segmentinin lideri oldu

14.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:48
Honda Civic Type R, segmentinin lideri oldu

"Hot Hatch" sınıfının güçlü modellerinden Honda Civic Type R, satış grafiği ile Türkiye'de segmentinin en çok satan modeli oldu.

"Hot Hatch" sınıfının güçlü modellerinden Honda Civic Type R, satış grafiği ile Türkiye'de segmentinin en çok satan modeli oldu.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, performansıyla "göz kamaştıran" Honda Civic Type R, satış rakamları ile de farkını ortaya koydu.

Makyajlı versiyonuyla yılın ikinci yarısında satışa çıkmasına rağmen 13 adetlik satış ile segmentinin en çok satan modeli olma başarısını elde eden Honda Civic Type R, "Hot Hatch" sınıfındaki liderliğini korudu.

Honda'nın yüksek performanslı kompakt hatchback segmentindeki temsilcisi Civic Type R'ın makyajla güncellenen versiyonu Türkiye'de de performans sevenlerin odağı olmayı başardı.

Honda Civic Type R'ın 2.0 litre VTEC Turbo motoru ve 6 vitesli manuel şanzımanı benzersiz bir performans sunarken, üç çıkışlı egzoz sisteminin Aktif Ses Kontrolü özelliği ile de sürüş keyfini artırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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