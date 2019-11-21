Honda Civic Hatchback yenilendi

21.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:32

Honda'nın kompakt hatchback sınıfındaki yenilenen Honda Civic HB, uygulanan tasarım güncellemeleriyle daha sportif ve çekici bir dış tasarımla dikkati çekiyor.



Honda'dan yapılan açıklamaya göre, yenilenen Honda Civic HB prensip olarak aynı silueti kullanıyor ve kaslı ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Yenilenen modelde bilgi-eğlence sisteminde yapılan iyileştirmelerle kullanışlılık daha da iyileştirildi.



Makyajla birlikte uygulanan zarif dokunuşlarla daha sportif ve daha çekici bir görünüm ortaya çıkıyor. Sis farlarının etrafını çevreleyen simetrik hava girişi ve küçük dekoratif gövde rengi çıtalar ilk bakışta göze çarpıyor.

Yan gövde boyunca uzanan pürüzsüz yüzeyler zarif kıvrımlarla hareketlendiriliyor. Bunun dışında makyajla birlikte Civic HB'in 17 inçlik jantları da daha sportif görünümü beraberinde getiriyor. Ayrıca var olan renk seçeneklerine Obsidyen Mavi adında yeni gövde rengi seçeneği daha eklendi.



Makyajla birlikte Civic HB'in üst donanım paketlerinde sunulan sekiz yönlü ayarlanabilir elektrikli koltuklarla konfor ve fonksiyonellik daha da artıyor. Mükemmel Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu sunan gelişmiş bilgi-eğlence sistemi kapsamlı bağlanabilirlik çözümleri ve kullanım ergonomisi ile hem sürücünün hayatını kolaylaştırıyor hem de yolculukları keyfe dönüştürüyor.

Honda, müşteri geri bildirimleri doğrultusunda bilgi-eğlence ve iklimlendirme sistemine ait kontroller ilave fiziksel düğmelerle daha da kullanışlı hale getirdi.



Daha önce de olduğu gibi güçlü ve yüksek verimlilik seviyesine sahip motor Civic'in sürüş keyfine katkıda bulunuyor. Benzinli cephesinde kullanıma sunulan 1,5 litre VTEC Turbo benzinli motor 182 PS güç ve 240 Nm tork üretiyor. Bu motor CVT şanzımanla 137 gr/km emisyon değeri ve ortalama 6,0 lt/100 km tüketim değeriyle son derece çevreci ve tutumlu bir yapı sergiliyor. WLTP rakamlarına göre bu değerler, 151 gr/km emisyon değeri ve ortalama 6,7 lt/100 km olarak gerçekleşiyor.



Yenilenen Honda Civic, öncüsünün üstün yol tutuş ve sürüş konforu özelliklerini korumaya devam ediyor. Hafif yapı ve son derece rijit gövde yenilikçi mühendislik uygulamaları ve üretim teknikleriyle üretiliyor. Düşük ağırlık merkezi ve gelişmiş MacPherson süspansiyon sistemi üstün sürüş dinamikleri ve sürüş keyfi sunuyor.

Honda Civic sınıfının en pratik ve kullanışlı otomobili olmaya devam ederken makyajla birlikte daha sportif ve daha modern bir görünüm kazandı. Yenilenen Honda Civic 21 Kasım 2019 itibarıyla 181 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Kaynak: AA