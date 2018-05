WWW.CARMEDYA.COM – Honda'nın testlerini ve üretimini Türkiye'de gerçekleştirdiği 10'uncu nesil Civic Sedan, yeni motor ve şanzıman seçenekleri ile İngiltere'ye ihraç edilmeye hazırlanıyor. Türkiye'de üretilen Civic Sedan, sağdan direksiyonlu versiyonlarla birlikte ihraç edildiği toplam pazar sayısını 36'ya ulaştırmış olacak.

Honda Civic artık sağdan direksiyon



Civic Sedan, şimdi de sağdan direksiyonlu versiyonu ile İngiltere'ye doğru yola çıkıyor. Marka Haziran ayı itibariyle sağdan direksiyonlu ve dizel motorlu Civic Sedan üretimine başlayacak. Temmuz ayında otomatik şanzımanlı dizel versiyonu, Ağustos'tan itibaren ise ihraç modelleri için 1.0 litrelik turbo benzinli motora sahip modelin üretimini gerçekleştirecek.

Bugüne kadar 6 farklı Honda Civic neslini bantlardan indiren Honda Türkiye, yakın zamanda 40 milyon Euro'luk ek yatırım gerçekleştirerek günlük 175 adede çıkardığı Civic Sedan üretiminde, dış pazarlardan gelen yoğun talebi karşılayacak kapasitede üretim gerçekleştiriyor. Haziran ayından itibaren sağdan direksiyonlu olarak üretilecek Civic Sedan modelleri, İngiltere, İrlanda ve Kıbrıs pazarlarına ihraç edilecek.

