Honda Sürücü Destek Teknolojisini Tüm Honda Civic Modellerinde Standart Olarak Sunucak



Honda Civic 2019 Modellerinde Sürücü Destek Teknolojisi Standart Olarak Yer Alacak. Sistem tüm trim paketlerinde standart olarak yer alacak.

Honda ilk kez 2014 yılında seçkin modellerinde yer verdiği driver-assist technology – sürücü destek teknolojisini şimdi tüm Honda Civic 2019 Model araçlarına ekliyor. Sistem aslında 2022 yılından başlayarak 2025 yılına kadar kendi kendine sürüş teknolojilerini mükemmelleştirme planlarının bir parçası olarak planlanıyor.

2019 Honda Civic Coupe Sport

Tüm Honda araçları için olmasa da 2019 Honda Civic modelleri bu güzellikten yararlanacak. Güncellenmiş otomobiller önümüzdeki yıl 10. nesil otomobil olarak karşımıza gelecek. Sistem, bir otomatik fren sistemi, ileri çarpışma uyarıları içerir ve size göre uyarlanabilir – ayarlanabilir hız sabitleme sistemi ile birlikte yolda ve şeridinizde tutmanıza yardımcı olacak teknolojileri içeriyor.

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Honda Civic 2019, Sürücü Destek Teknolojisi Standart Gelecek



https://www.teknotalk.com/honda-civic-2019-surucu-destek-teknolojisi-64991/