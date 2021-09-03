Honda City yeniden Türkiye yollarında

Yıl sonuna kadar 3 ayrı yeni sedan modeli ile ürün gamını genişletmeyi hedefleyen Honda Türkiye, uzun bir aradan sonra City modelini yeniden Türkiye yollarıyla buluşturuyor.

Yıl sonuna kadar 3 ayrı yeni sedan modeli ile ürün gamını genişletmeyi hedefleyen Honda Türkiye, uzun bir aradan sonra City modelini yeniden Türkiye yollarıyla buluşturuyor.

Honda'nın yeni sedanı 11 Eylül tarihinden itibaren 219 bin TL'den başlayan satış fiyatı ile sunulacak.

Honda City Türkiye lansmanında konuşma yapan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, "2005 yılında Türkiye'de ilk defa uluslararası lansmanı yapılan City modelimizi 2009 yılına kadar üretim bandımızdan indirdik, daha sonra 2011 yılına kadar da ithal ettik. Yani 2 jenerasyon City'nin satışını gerçekleştirdik. Şimdi, yeni City'yi satışa sunmaktan ve yeniden yollara çıkarmaktan çok mutluyuz" dedi.

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura & Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer

"Honda Türkiye için yeni bir dönem başlıyor"

Honda Türkiye'nin dijitalleşme yatırımlarına da değinen Başkan Tsumura, "Honda'yla Gelecek konsepti bizim için çok önemli. Geniş ürün gamı, prestij, sportiflik, güvenli sürüş, ileri teknoloji ve daha nice fayda Honda'yla Gelecek diyoruz. Ürün gamımızı bu vizyonla genişletirken dijitalleşme çalışmalarına da hız verdik. Bu çalışmaların temeline bayilerimizi koyduk. Hem değişen yaşam düzeni hem de tüketicilere daha efektif çözümler sunmak için bayilerde AR teknolojisi ile incelenebilen ürün gamından online otomobil satışına kadar birçok yeniliği dijitalleşme çalışmalarımız kapsamında hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

2021 yılında Honda Türkiye için yeni bir dönemin başlayacağını belirten Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, "Türkiye pazarının ihtiyacına yönelik ürün gamımızı genişletiyoruz. Ülkede en çok sedan tercih edildiğini göz önüne aldığımızda bu ihtiyaca yönelik ürünler sunmalıyız. 2021 hedeflerimizden biri buydu. Satışa sunacağımız yeni modellerimizle bu hedefimizi gerçekleştirdik. Üretimin sonlanması ardından başlayacak yeni dönemde atacağımız büyüme adımları ve yatırımlarımız ile Honda'nın pazardaki konumu güçlenecek. Satış ve satış sonrası operasyonlarımızdaki başarıyı, müşteri memnuniyeti kalitemizi artırarak sürdürecek, yeni modellerimizle yine yollarda olacağız" açıklamasını da yaptı.

"Tüketiciler için akıllı seçim fırsatı sunuyoruz"

Sedan ürün gamında en geniş çeşitliliğe sahip olan markalar arasında yer alacaklarını belirten Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, "2021 yılının ilk yedi aylık dönemine baktığımızda, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 27 büyüme gösteren pazara karşın Honda Türkiye, yüzde 52 büyüme elde etti. 2021 yılında pazarın 650 bin bandında olmasını beklerken biz de 30 bin adet ile rekor satışa ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizde genişlettiğimiz sedan ailemiz büyük rol oynuyor. Bu ay lansmanını gerçekleştirdiğimiz City'nin ardından Ekim ayında Accord ve Kasım ayında da yeni Civic modellerimizi satışa sunacağız. Ürün gamımızda her biri ayrı öneme sahip olan bu modellerimiz sedan tercih eden her bir tüketicinin ihtiyacına cevap verebilecek" dedi.

Honda City'nin 'Akıllı Seçim' sloganına dikkat çeken Bülent Kılıçer, "Sportif tasarımıyla güçlü sedan duruşuna farklı bir yorum getiren yeni City, performans ve donanım özellikleri anlamında tüketiciler için en akıllı seçim olacak iddiasını taşıyoruz. Anahtarsız çalıştırma özelliği, özel dizayn LED farları, tasarımı, iç kabin ferahlığı, bagaj kapasitesi ve yakıt verimliliği gibi birçok özelliği ile rakiplerinden ayrışacak. City için 7 bin adedin üzerinde satış hedefimiz var, kısa bir sürede bu sayılara ulaşacağımızı öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

Segmentin yeni oyuncusu

Honda'nın büyüyen sedan ailesinin gücünü artıran yeni üyesi Honda City, Elegance ve Executive donanım seçenekleriyle geliyor. Modelin genel tasarımını DRL (Gündüz Sürüş Farı) ve otomobilin genişlik algısını artıran LED teknolojisine sahip stop lambaları gibi en ileri teknolojilerin kullanımı tamamlıyor. Deniz kabuğu tasarımına sahip LED ön farlar altı adedi kısa ve üç adedi ise uzun far olmak üzere birçok hücreden oluşuyor.

Tasarımcılar tarafından gövde oranları yeniden yorumlanan City'de önden arkaya doğru karakter çizgisi A sütunun alt noktasından arkaya kadar uzanıyor ve böylece yandan bakıldığında normalde olduğundan daha uzun görünüyor. Görüş açılarını daha da iyileştirmek için aynalar kapı sacına monte edilirken; uzun burun tasarımına ek olarak daha alçak ve uzun tasarlanan bagaj da otomobilin modern tasarımına katkı sağlıyor.

Yeni City, 1.5 litre i-VTEC motor ve CVT şanzıman kombinasyonuyla sunulacak. Büyüyen boyutlarıyla dikkat çeken model, 10'uncu nesil Civic'e göre 20 mm daha geniş arka yolcu diz mesafesi oldukça ferah bir iç mekan sunuyor. Yeni City, 16" alaşım jantları ve LED farları ile modern ve güçlü bir tasarım sunarken; 8" multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto'yu destekleyen bilgi-eğlence sistemi, anahtarsız giriş – çalıştırma düğmesi ve 519 litrelik geniş bagaj hacmi ile kullanıcılar için akıllı bir seçim olarak öne çıkıyor.

Sıralı dört silindirli 1.5 litre i-VTEC benzinli motor, 121 PS maksimum güç ve 145 Nm maksimum tork üretiyor. CVT şanzımanla kombine edilen motor bünyesindeki Honda'ya özel yüksek hassasiyetli supap kontrol teknolojisi; yüksek yakıt verimliliği ve performansı bir arada sunuyor. Yeni City, 139 gr/km (WLTP) emisyonu ve 6,2 lt/100 km (WLTP) değerleri ile dikkat çekiyor.

Yeni City; Platin Beyaz, Yakut Kırmızı, Altın Kahverengi ve Meteor Gri olmak üzere dört farklı gövde rengi ile satışa sunuluyor.

Kaynak: Carmedya.com