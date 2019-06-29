Honda, 1,6 Milyon Aracını Hava Yastığındaki Sorun Nedeniyle Geri Çağırıyor

Otomobil üreticisi Honda, dün yaptığı açıklamada ölümlere yol açabileceği gerekçesiyle Takata hava yastığının şişmesine neden olan motorlarını değiştirmek için ABD'de 1,6 milyon aracı geri çağırdığını açıkladı. Honda, en son geri çağırma duyurusu da yapıldıktan sonra yaklaşık 12,9 milyon araçta 22,6 milyon şişiriciyi değiştirmiş olacak.

Takata hava yastığının şişiricileri, çok büyük bir kuvvetle patlayabiliyor ve bu kuvvetli patlamayla araç içerisindeki maddeler bir şarapnele dönüşebiliyor. Şu ana kadar 24 kişi, sadece Takata hava yastığının şişiricilerindeki hata nedeniyle hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı.

Sorunlar yüzünden büyük tepki gören Japon hava yastığı üreticisi Takata, daha az kuvvetli patlama oluşturmak ve hava yastıklarını şişirmek için uçucu kimyasal amonyum nitratı kullandı ancak amonyum nitrat, yüksek sıcaklıklara ve neme maruz kaldığında bozulma gösteriyor ve çok hızlı bir şekilde yanabiliyor.

Geri çağırma, 2003'ten 2015'e kadar birçok Honda ve Acura aracını kapsıyor. Etkilenen modellere baktığımızda Honda; 2001 ve 2012 arasında üretilen Accord, 2010 ve 2015 arasında üretilen Crosstour, 2001 ve 2011 arasında üretilen Civic, 2002 ve 2011 arasında üretilen CR-V, 2011 ve 2015 arasında üretilen CR-Z, 2003 ve 2011 arasında üretilen Element, 2007 ve 2014 arasında üretilen Fit, 2010 ve 2014 arasında üretilen Insight, 2002 ve 2004 arasında üretilen Odyssey, 2003 ve 2015 arasında üretilen Pilot, 2006 ve 2014 arasında üretilen Ridgeline modellerini geri çağırma listesine ekledi.

Acura ise 2003 3.2CL, 2013 ILX, 2003 ve 2006 arasında üretilen MDX, 2015 RDX, 2005 ve 2012 arasında üretilen RL, 2002 ve 2003 yıllarında üretilen 3.2TL, 2009 ve 2014 arasında üretilen TL, 2009 ve 2014 arasında üretilen TSX ve 2010 ve 2013 arasında üretilen ZDX modellerini geri çağırdı.