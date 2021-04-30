Honaz ve Serinhisar'da ön hasar tespit çalışmaları tamamlandı
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Honaz ve Serinhisar'da ön hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Honaz ve Serinhisar'da ön hasar tespit çalışmaları tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli'nin Honaz ve Serinhisar ilçelerinde, 25 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen dolu afeti nedeniyle ekili ve dikili alanlarda ön hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Denizli'nin Honaz ve Serinhisar ilçelerinde, 25 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen dolu afeti nedeniyle ekili ve dikili alanlarda ön hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Dolu zararının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulunan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Honaz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Aşkın, TARSİM Denizli Bölge Müdürü Mustafa Değer, Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek mağdur çiftçilerle bir araya geldi.

Denizli Milletvekili Şahin Tin, yaptığı açıklamada; "Denizli'mizin bazı ilçelerinde yaşanan dolu afetinden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz, tüm kurumları ile bölgede ziyan tespitlerini yapmakta olup, ihtiyaç duyulan adımlar atılacaktır. Üreticimizin yanındayız. Rabbim, milletimizi afetlerden muhafaza eylesin" dedi.

Ön hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını kaydeden İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, "Zarar vukuundan itibaren İl ve İlçe Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca zarar mahallinde tespit çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır. Honaz ve Serinhisar İlçelerimizde dolu afeti sebebiyle sahada yapılan Ön hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup, Çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Dolu afeti 5363 sayılı TARSİM kapsamında olup, dolu afetinden zarar gören ve bu konuda tarım sigortası yaptıran çiftçilerimiz poliçeleri doğrultusunda TARSİM acenteleri ve TARSİM bölge Müdürlüklerine de yönlendirilmiştir. Bu vesileyle üreticilerimize geçmiş olsun, Allah daha büyük afetlerden korusun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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