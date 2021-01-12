Honaz Karateke nerede? Haritadaki yeri! 12 Ocak Denizli depremi merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli verilerine göre 12 Ocak 2021 Salı günü Denizli'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'ne göre deprem üssü Honaz Karateke olarak belirlendi. Peki Honaz Karateke nerede? Haritadaki yeri neresi? Deprem büyüklüğü ve derinliği nasıl?

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Peki deprem üssü neresi? Denizli'nin hangi ilçesi? Merak edildi. Deprem kaç büyüklüğünde oldu? Depremin şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli'ye göre deprem büyüklüğü kaç?

DENİZLİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Bugün 12 Ocak Salı saat 09:30 civarında Denizli'de AFAD'a göre 4.0 büyüklüğünde, Kandilli'ye göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kandilli Rasathanesi'ne göre Honaz Karateke olarak belirlendi.

MERKEZ ÜSSÜ HONAZ-KARATEKE NEREDE? HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Karateke, Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı bir mahalledir.

Uzaktan haritadan görünümü aşağıdaki gibidir.

Yakından harita görünümü ise aşağıdadır.

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